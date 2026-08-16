Tiền vệ nhập tịch Malaysia thừa nhận thế yếu trước đội tuyển Việt Nam

Endrick dos Santos thừa nhận Malaysia dù đá trên sân nhà nhưng đang ở "cửa dưới" trong cuộc đối đầu đội tuyển Việt Nam tại bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026.

Endrick từng ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam

"Thực sự chúng tôi ở thế cửa dưới. Vấn đề không chỉ là từng cá nhân mà cả tập thể. Đội tuyển Việt Nam đang rất mạnh"-Endrick dos Santos cho biết.

Chiều 15/8, đội tuyển Malaysia đã có buổi tập làm quen sân Kuala Lumpur, nơi diễn ra trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 với đội Việt Nam. Kết thúc buổi tập, Endrick rất vui vẻ chào hỏi phóng viên Việt Nam tại lối ra cửa sân vận động.

Cán bộ truyền thông đội tuyển Malaysia đã từ chối đề nghị phỏng vấn cầu thủ do cận kề ngày thi đấu. Tuy nhiên, Endrick vẫn nán lại nói chuyện. Anh từng có 2 mùa giải thi đấu tại V.League trong màu áo Công an TPHCM nên tỏ ra rất cởi mở.

Endrick chạy bộ với đầu gối dán băng hỗ trợ trên sân Kuala Lumpur chiều 15/8 (ảnh Hữu Phạm)

Theo Endrick, Malaysia gặp vấn đề với chấn thương của nhiều vị trí, đội gồm nhiều cầu thủ trẻ. Trong khi đó đội tuyển Việt Nam sở hữu lực lượng mạnh, các cầu thủ đều giàu kinh nghiệm thi đấu.

Bản thân tiền vệ gốc Brazil cũng đang gặp chấn thương, chưa rõ cơ hội ra sân. Ở buổi tập trên sân Kuala Lumpur, anh đeo băng ở đầu gối và chạy bộ, tập theo giáo án riêng. Bão chấn thương đang làm đau đầu HLV Tan Cheng Hoe.

Ngoài Endrick, Aliff Haiqal và Haquimi gặp chấn thương, Malaysia đồng thời vắng cả Jimmy Raymond, Fazrul Amir, Engku Shakir và Mohamadou Sumareh. Tiền vệ Wan Kuzain đã trở lại CLB chủ quản Sporting Jax tại Mỹ.HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận đây là tình thế khó khăn với Malaysia bởi lực lượng còn lại đều trẻ.

Ông Tan Chen Hoe đối diện bài toán nan giải về lực lượng (ảnh Hữu Phạm)

Với kinh nghiệm thi đấu ở V.League, Endrick được chờ đợi sẽ là "vũ khí" của Malaysia khi gặp Việt Nam. Anh cũng là người ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam ở trận thua 1-3 tại Vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra trên sân Thiên Trường hôm 31/3.