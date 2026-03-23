"Tiến Linh vẫn còn cơ hội dự AFF Cup 2026"

ĐT Việt Nam vừa triệu tập nhân sự để thi đấu 2 trận dịp tháng Ba này, gặp Bangladesh (giao hữu) lúc 19h00 ngày 26/3 và gặp Malaysia cùng giờ ngày 31/3 (bảng F vòng loại Asian Cup 2027).

Đáng chú ý, trong danh sách của HLV Kim Sang-sik không có ngôi sao từng là trụ cột của đội, Nguyễn Tiến Linh. Tuy nhiên, sự vắng mặt của Tiến Linh không khiến nhiều người quá bất ngờ bởi lẽ thời gian qua, anh sa sút phong độ rất nhiều. Vài trận trở lại đây, thậm chí Tiến Linh còn không sút trúng khung thành trong các cơ hội mười mươi.

Dù vậy, BLV Quang Tùng cho rằng Tiến Linh không nên buông xuôi, bởi việc không lên ĐT Việt Nam lúc này chỉ mang tính nhất thời. Nếu cải thiện phong độ sớm, anh vẫn có thể cùng ĐT Việt Nam chinh chiến AFF Cup 2026 vào dịp Hè này:

"Vấn đề của Tiến Linh chỉ là cảm giác, phong độ thôi và có thể xảy ra với bất cứ ai trong sự nghiệp thi đấu. Nếu điều đó xảy ra với Tiến Linh thì cũng không bất ngờ. Vì chơi tiền đạo với một cầu thủ nội không hề dễ tại V.League. Duy trì phong độ tốt để cạnh tranh, rồi lên ĐTQG là không hề dễ.

Tiến Linh cần cải thiện phong độ để mong trở lại ĐT Việt Nam.

Hơn thế nữa, ĐT Việt Nam bây giờ bắt đầu xuất hiện những nhân tố mới từ bên ngoài, có những lối chơi mới thì vị trí của Tiến Linh đương nhiên sẽ bị đe dọa. Bây giờ gọi Tiến Linh lên vì kinh nghiệm thì đương nhiên được, nhưng để lắp vào sơ đồ chơi, với phong độ và thể lực như hiện tại thì rất khó cho Tiến Linh.

Chúng ta quay lại AFF Cup 2024 sau vòng bảng khi Xuân Son xuất hiện, Tiến Linh đã bắt đầu dự bị rồi. Khi ấy cậu ấy vẫn đá được, vẫn ghi bàn nhưng vai trò khác đi rồi. Nếu cậu ấy duy trì được phong độ tốt thì khả năng còn được góp mặt là cao. Còn phong độ phập phù thì chuyện không được gọi rất dễ xảy ra.

Với một Xuân Son như vậy, giải pháp của HLV Kim Sang-sik cần là một người khác đá kiểu số mười, chứ không cần thêm một mũi nhọn nữa. Nếu chúng ta đá với 3 mũi, một người là Xuân Son đá giữa, với 2 mũi ở biên thì khả năng Tiến Linh được góp mặt cũng rất thấp. Nên lúc này, không gọi Tiến Linh là bình thường thôi.

Tôi vẫn nhắc lại đấy là câu chuyện còn do phong độ cậu ấy ở hiện tại. Chứ tới thời điểm diễn ra AFF Cup vào mùa Hè, còn đủ thời gian để Linh cải thiện phong độ. Và còn để HLV Kim Sang-sik xem xem những con người gọi lên ở tháng Ba này sẽ phục vụ chiến thuật ra sao. Rất có thể sẽ phù hợp hoặc không, dẫn tới các điều chỉnh mới".

Như vậy, Tiến Linh lúc này cần làm điều quan trọng nhất là cải thiện tâm lý và phong độ để ghi bàn đều đặn trở lại. Khi ấy, cánh cửa ĐT Việt Nam rồi sẽ mở lại cho anh. Tất nhiên, trong giai đoạn hàng công ĐT Việt Nam được tăng cường mạnh mẽ bởi các cầu thủ nhập tịch, thậm chí có thêm những tài năng trẻ sáng giá, Tiến Linh cũng cần chấp nhận thực tế rằng vai trò của anh sẽ không còn lớn như trước.