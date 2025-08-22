Tiến Linh háo hức khui trúng "sít rịt" cờ hoa phấp phới, Đức Huy choáng ngợp trước dòng người đổ concert quốc gia

Tổng hợp luyện lần đầu tiên cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 (A80) đã chính thức diễn ra vào tối 21/8 tại Quảng trường Ba Đình. Ngay từ sớm người dân khắp nơi đã đổ về các tuyến phố tại Hà Nội để chờ xem diễu binh, diễu hành. Trùng hợp CLB Công an TP.HCM ra Hà Nội chuẩn bị cho trận đấu với Thể công Viettel tối ngày 22/8 lại ở trên đúng tuyến đường có các khối diễu binh, diễu hành đi qua.

Trong buổi tập làm quen sân Hàng Đẫy chiều ngày 21/8, ban huấn luyện và toàn đội đã đi bộ đến sân. Vừa bước ra khỏi nhà khách Hùng Vương cả đội đã phải choáng ngợp trước không khí tưng bừng của nhân dân với áo đỏ sao vàng, cờ hoa phấp phới hai bên đường.

Tiến Linh đi đầu háo hức giao lưu với người dân bên đường, tiền đạo sinh năm 1997 được mọi người tương tác, reo hò khi đi qua. Tiền vệ Phạm Đức Huy đi phía sau cũng không giấu được niềm vui và sự tự hào. Khoảnh khắc đường phố rợp cờ hoa khiến Đức Huy nhớ lại màn ăn mừng của U23 Việt Nam giành chức Á quân U23 châu Á năm 2018. Theo Đức Huy không khí này còn hoàng tráng hơn rất nhiều bởi đây là sự kiện quan trọng của đất nước.

Tiến Linh hào hứng check in, giao lưu cùng người dân hai bên đường

Khoảnh khắc khu ngay "sít rịt" tự hào Việt Nam của Tiến Linh

Cầu thủ CLB Công an TP.HCM được người dân vẫy tay khi đi qua đường