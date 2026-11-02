Tiến Linh giờ thế nào, sắp trở lại ĐT Việt Nam?

Tiến Linh đã tìm lại cảm giác ghi bàn ở CLB Công an TP.HCM, nhưng cánh cửa trở lại ĐT Việt Nam vẫn phụ thuộc nhiều vào lựa chọn của HLV Kim Sang-sik.

Tiến Linh đã có tín hiệu trở lại, nhưng chưa thể chủ quan

Sau quãng thời gian dài không được triệu tập, Tiến Linh đang đứng trước cơ hội tìm lại vị trí ở ĐT Việt Nam. Hai bàn thắng tại V.League 2026/27 trong màu áo Công an TP.HCM là tín hiệu tích cực, nhất là khi hàng công đội tuyển liên tục gặp vấn đề về nhân sự (chấn thương, treo giò).

Tiền đạo sinh năm 1997 từng trải qua giai đoạn sa sút, thậm chí có thời điểm gần 8 tháng không ghi bàn. Việc bị HLV Kim Sang-sik loại khỏi danh sách tập trung hồi tháng 3/2026, rồi tiếp tục vắng mặt ở ASEAN Cup và FIFA ASEAN Cup, cho thấy vị trí của Tiến Linh không còn được bảo đảm bởi tên tuổi hay những đóng góp trong quá khứ.

Tuy nhiên, mùa giải mới mang đến những dấu hiệu khả quan. Tiến Linh ghi bàn trong chiến thắng 3-1 trước Hà Nội ở vòng mở màn, sau đó tiếp tục lập công trong trận hòa 1-1 với SLNA. Theo thống kê của VPF, anh có 2 bàn sau 5 lần ra sân tại V.League 2026/27.

Dĩ nhiên, chừng đó chưa đủ để khẳng định Tiến Linh đã tìm lại phong độ đỉnh cao. Bàn thắng vào lưới SLNA có phần may mắn khi bóng chạm người anh đổi hướng. Ở trận gần nhất gặp Đà Nẵng hôm 1/11, tiền đạo này cũng không thể tạo ra khác biệt sau khi được tung vào sân trong hiệp 2. Nhưng Tiến Linh vừa phải nhập viện vì cúm và chỉ trở lại đội bóng một ngày trước trận đấu. Vì vậy, màn trình diễn chưa tốt ở cuộc đối đầu này chưa thể được xem là thước đo chính xác về phong độ của anh.

Điều quan trọng là Tiến Linh đã bắt đầu ghi bàn trở lại, đồng thời vẫn sở hữu những phẩm chất mà ĐT Việt Nam cần: khả năng không chiến, chọn vị trí trong vòng cấm và kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Trong bối cảnh các phương án tấn công chưa thực sự ổn định, một trung phong hiểu rõ môi trường đội tuyển như Tiến Linh rõ ràng đáng để cân nhắc.

HLV Kim Sang-sik có muốn mở lại cánh cửa?

ĐT Việt Nam đang đối diện bài toán không nhỏ trên hàng công trước đợt tập trung FIFA Days tháng 11. Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc đều gặp vấn đề chấn thương, khiến kế hoạch sử dụng nhóm tiền đạo nhập tịch của HLV Kim Sang-sik bị ảnh hưởng đáng kể. Trong khi đó, những gương mặt trẻ như Phạm Gia Hưng hay Nguyễn Trần Việt Cường vẫn cần thêm thời gian để chứng minh khả năng ở cấp độ đội tuyển.

Đây có thể là thời điểm thích hợp để Tiến Linh trở lại. ĐT Việt Nam cần một trung phong có kinh nghiệm, biết cách hoạt động trong vòng cấm và đủ khả năng tạo ra khác biệt ở những thời điểm đội bóng gặp bế tắc. Tiến Linh từng đảm nhiệm vai trò ấy trong nhiều năm, nên không cần quá nhiều thời gian để làm quen với môi trường đội tuyển.

Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở việc đội tuyển thiếu người. Mấu chốt là HLV Kim Sang-sik muốn xây dựng hàng công theo hướng nào và Tiến Linh có phù hợp với định hướng ấy hay không.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc từng cho thấy ông sẵn sàng thay đổi nhân sự, trao cơ hội cho những gương mặt trẻ và thử nghiệm các phương án mới. Việc sử dụng những cầu thủ có nguồn gốc nước ngoài cũng nằm trong kế hoạch tăng cường sức mạnh cho đội tuyển. Điều đó đồng nghĩa Tiến Linh không thể mặc nhiên được ưu tiên chỉ vì từng là chân sút chủ lực.

Thực tế, nếu các tiền đạo nhập tịch có thể trạng tốt, cuộc cạnh tranh sẽ rất khó khăn với Tiến Linh. Nhưng khi Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc cùng gặp vấn đề và Đình Bắc bị treo giò 2 trận đầu ở Asian Cup 2027, HLV Kim buộc phải tính đến những lựa chọn khác. Tiến Linh, với kinh nghiệm và khả năng ghi bàn đã được kiểm chứng, có thể trở thành phương án đáng thử nghiệm.

Đợt giao hữu tháng 11, với hai đối thủ Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan, là cơ hội phù hợp để HLV Kim đánh giá lại nhân sự. Nếu được triệu tập, Tiến Linh cần tận dụng từng phút thi đấu để chứng minh anh không chỉ là phương án tình thế trong lúc hàng công thiếu hụt.

Bởi mục tiêu cuối cùng không phải là một lần trở lại danh sách tập trung, mà là giành được vị trí trong kế hoạch chuẩn bị cho Asian Cup 2027. Tiến Linh có thể được trao cơ hội nhờ hoàn cảnh hiện tại, nhưng muốn đi xa hơn, anh phải chứng minh mình vẫn đủ chất lượng để cạnh tranh sòng phẳng. Và quyết định có mở lại cánh cửa hay không, sau cùng, vẫn nằm trong tay HLV Kim Sang-sik.