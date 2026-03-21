Tiến Linh gây sốc với pha hỏng ăn mười mươi trước ngay khung thành, gục đầu tiếc hùi hụi

Dù CLB Công an TP.HCM giành vé vào bán kết Cúp Quốc gia sau chiến thắng tối thiểu trước Trường Tươi Đồng Nai vào tối 20/3, nhưng tâm điểm của sự chú ý lại đổ dồn vào pha bỏ lỡ không tưởng của tiền đạo chủ lực Nguyễn Tiến Linh ở những phút cuối trận.

Phút 90+4, khi tỉ số đang là 1-0, CLB CA TP.HCM tổ chức một pha phản công. Khoa Ngô đã có tình huống xử lý điềm tĩnh trước khi tung đường chuyền "dọn cỗ" cho Tiến Linh. Trong tư thế đối mặt trực diện với thủ môn kỳ cựu Bùi Tấn Trường, Tiến Linh được kỳ vọng sẽ chấm dứt chuỗi trận tịt ngòi bằng một pha dứt điểm gọn gàng. Tuy nhiên, cú sút của đội trưởng CLB CA TP.HCM lại đưa bóng đi trúng cạnh lưới trong sự ngỡ ngàng của tất cả khán giả có mặt trên sân. Ngay sau tình huống này, chân sút sinh năm 1997 chỉ biết cúi gục đầu đầy thất vọng, dường như chính anh cũng không tin nổi mình lại bỏ lỡ một cơ hội mười mươi đến vậy.

Tiến Linh bỏ lỡ cơ hội (Ảnh: CMH)

Chuỗi phong độ báo động

Đây không phải là lần đầu tiên trong thời gian gần đây Tiến Linh khiến người hâm mộ phải đặt dấu hỏi về bản năng sát thủ của mình. Chỉ cách đó ít ngày, trong chiến thắng trước PVF-CAND tại vòng 16 V.League, tiền đạo này cũng liên tiếp "ném" đi những cơ hội cực kỳ thuận lợi từ pha đệm bóng ra ngoài ở cự ly gần đến cú đánh đầu đưa bóng dội cột dọc.

Đỉnh điểm là tình huống ở phút 86 của trận đấu đó, khi không bị ai kèm trong vòng cấm, Tiến Linh vẫn dứt điểm chệch mục tiêu. Những pha bóng này ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn mạng xã hội, làm dấy lên những làn sóng chỉ trích về sự sa sút phong độ của chân sút số một Việt Nam những năm qua.

Sự thất vọng của Tiến Linh (Ảnh: CMH)

Áp lực tâm lý đè nặng

Sự "vô duyên" trước khung gỗ của Tiến Linh dường như bắt nguồn từ vấn đề tâm lý hơn là kỹ thuật. Việc không được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung tháng 3/2026 dường như là một đòn giáng mạnh vào sự tự tin của tiền đạo này. Khi đôi chân không còn thanh thoát và áp lực phải giải tỏa cơn khát bàn thắng đè nặng, mỗi cơ hội bị bỏ lỡ lại càng khiến Tiến Linh lún sâu vào cuộc khủng hoảng cá nhân.

Chiến thắng 1-0 trước Trường Tươi Đồng Nai giúp CLB CA TP.HCM đi tiếp, nhưng với cá nhân Tiến Linh, hành trình tìm lại bản ngã vẫn còn rất gian nan. Nếu không sớm cải thiện tâm lý và tìm lại cảm giác bóng, "cơn khát" bàn thắng kéo dài này không chỉ là nỗi lo của riêng anh, mà còn là bài toán hóc búa cho cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia trong giai đoạn quan trọng sắp tới.