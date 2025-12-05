Tiền đạo U22 Việt Nam rất tự tin trước “trận sống còn” với U22 Malaysia

Chiều 4/12, xuất hiện trong buổi tập với tinh thần thoải mái, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt cho biết U22 Việt Nam đang "vào guồng" tốt sau chiến thắng 2-1 trước U22 Lào. Dù vậy, chân sút được mệnh danh là "Vua giải trẻ" vẫn không giấu được chút tiếc nuối khi đội tạo nhiều cơ hội nhưng chưa tận dụng hết: "Sau trận đấu hôm qua, tinh thần toàn đội khá tốt. Hơi tiếc một chút khi chúng tôi chưa thể ghi được nhiều bàn. Thầy cũng động viên rằng trận đầu lúc nào cũng khó khăn nên có 3 điểm là tốt rồi".

Nhắc đến tình huống dẫn đến bàn thắng thứ hai gây tranh cãi, Quốc Việt thừa nhận đội chỉ phản ứng theo cảm nhận bởi không có VAR hỗ trợ. Cuối cùng, bàn thắng được công nhận - điều khiến các cầu thủ nhẹ nhõm và tiếp tục giữ vững tinh thần.

Chia sẻ về những điều cần cải thiện, Quốc Việt nói thẳng: khâu tận dụng cơ hội vẫn là vấn đề lớn. "Đội tạo ra nhiều cơ hội nhưng chưa tận dụng tốt. Sang trận thứ hai, toàn đội sẽ cố gắng ghi nhiều bàn hơn".

Khi hướng đến cuộc đối đầu U22 Malaysia - đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi nhất bảng - Quốc Việt không hề tỏ ra e ngại. Trái lại, anh đầy tự tin: "Tôi từng thi đấu nhiều lần với Malaysia nên rất tự tin đối đầu. Mục tiêu của U22 Việt Nam chắc chắn là 3 điểm". Anh cũng tiết lộ chỉ đạo từ HLV Kim Sang-sik: "Thầy giao nhiệm vụ phải cố gắng hết mình và tận dụng cơ hội. Là tiền đạo thì phải ghi bàn. Tôi hơi tiếc vì chưa ghi bàn ở trận đầu, nhưng sẽ cố gắng hơn ở trận tới".

Trong buổi tập chiều cùng ngày, HLV Kim Sang-sik đưa ra giáo án vừa sức, chủ yếu để nhóm đá chính hồi phục. Các cầu thủ dự bị tập thêm những bài phối hợp tấn công và dứt điểm để chuẩn bị cho trận đấu mang tính bản lề.

Tiền vệ Xuân Bắc - người bị đau ở trận ra quân - được giữ lại khách sạn để tập gym và trị liệu. Theo bác sĩ, anh có thể trở lại tập luyện trong 2-3 ngày tới.

U22 Việt Nam vẫn còn 7 ngày nữa để hoàn thiện lối chơi trước khi chạm trán Malaysia vào 11/12. Khoảng thời gian này sẽ được thầy trò HLV Kim tối ưu hoá nhằm cải thiện những pha xử lý quyết định, hướng đến chiến thắng để mở toang cánh cửa vào bán kết SEA Games 33.

Ảnh: VFF