Tiền đạo Nguyễn Văn Dương đánh giá cao sức mạnh của U17 Mali, đồng thời khẳng định U17 Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức để giành chiến thắng ở lượt trận cuối vòng bảng.

Chiều 24/11, U17 Việt Nam trở lại sân tập tại Doha sau trận hòa 3-3 với U17 New Zealand ở lượt trận thứ hai vòng bảng FIFA U17 World Cup 2026. Thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland tập trung hồi phục thể lực, hướng đến cuộc đối đầu mang tính quyết định với U17 Mali.

Dù U17 Mali đã sớm giành quyền vào vòng 1/16, tiền đạo Nguyễn Văn Dương cho rằng điều này không đồng nghĩa với việc U17 Việt Nam sẽ dễ dàng hơn trong cuộc đối đầu sắp tới. Đại diện châu Phi sở hữu những cầu thủ có thể hình, thể lực vượt trội cùng nền tảng kỹ thuật tốt.

“Em nghĩ Mali là đối thủ mạnh, bất kể họ sử dụng đội hình nào. Chúng em vẫn phải nỗ lực hết sức trong trận đấu cuối cùng và cố gắng giành chiến thắng để có cơ hội đi tiếp” , tiền đạo sinh năm 2009 khẳng định.

Tiền đạo Nguyễn Văn Dương. (Ảnh: VFF)

“Mali rất khỏe, có thể hình tốt và nền tảng kỹ thuật cũng rất đáng chú ý. Chúng em cần chuẩn bị thật tốt, từ thể lực đến ý chí và tinh thần thi đấu. Chúng em mới 17 tuổi, vẫn còn nhiều cơ hội để học hỏi và phát triển. Toàn đội luôn cố gắng giúp đỡ nhau tốt nhất có thể. Với cá nhân em, mục tiêu chung của đội bóng luôn được đặt lên hàng đầu” , tiền đạo U17 Việt Nam nói thêm.

Chân sút thuộc lò đào tạo PVF cho biết ban huấn luyện ghi nhận nỗ lực của các cầu thủ trong trận đấu với U17 New Zealand. Tuy nhiên, toàn đội cần nhanh chóng hướng sự tập trung vào thử thách tiếp theo.

“Thầy đã động viên toàn đội vì chúng em có một trận đấu tốt, đã nỗ lực hết sức để giữ lại điểm số và duy trì cơ hội đi tiếp. Trận gặp Mali sắp tới sẽ rất quan trọng” , Văn Dương chia sẻ.

U17 Việt Nam trở lại sân tập tại Doha sau trận hòa 3-3 với U17 New Zealand ở lượt trận thứ hai vòng bảng FIFA U17 World Cup 2026. (Ảnh: VFF)

Theo tiền đạo sinh năm 2009, ban huấn luyện sẽ tổ chức buổi họp phân tích đối thủ, qua đó xây dựng phương án chiến thuật phù hợp. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, các cầu thủ cũng cần chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực và tâm lý trước khi bước vào trận đấu.

Về tình trạng sức khỏe của bản thân, tiền đạo U17 Việt Nam cho biết anh đã bình phục chấn thương. Sau khi bỏ lỡ trận ra quân gặp U17 Bỉ, Văn Dương được huấn luyện viên Cristiano Roland điền tên vào đội hình xuất phát ở cuộc chạm trán với U17 New Zealand.

“Chấn thương của em hiện đã ổn. Trận gặp New Zealand mới là lần đầu tiên em trở lại thi đấu, nên thể lực chưa thể đạt mức tốt nhất. Em sẽ cố gắng hồi phục để có trạng thái tốt nhất cho trận cuối vòng bảng” , Văn Dương chia sẻ.

Trong buổi tập chiều 24/11, ban huấn luyện U17 Việt Nam bố trí các bài tập phù hợp với nhóm cầu thủ đã thi đấu với cường độ cao ở trận gặp New Zealand. Chế độ dinh dưỡng cũng được chú trọng nhằm giúp các cầu thủ nhanh chóng lấy lại thể trạng.

Văn Dương đồng thời gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ trong nước và kiều bào tại Qatar đã luôn đồng hành với đội tuyển. Tiền đạo này hy vọng sự cổ vũ của khán giả sẽ tiếp thêm động lực để U17 Việt Nam giành kết quả tích cực trước U17 Mali, qua đó nuôi hy vọng góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp.