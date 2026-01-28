Tiền đạo Tottenham tai nạn xe hơi, chiếc Ferrari biến dạng

Truyền thông Anh cho hay chiếc Ferrari do tuyển thủ Pháp cầm lái bất ngờ nổ lốp khiến mất kiểm soát và va chạm trên cao tốc M52 ở thủ đô London- Anh.

Khi đó, tiền đạo Tottenham đang trên đường ra sân bay London Stansted (Anh) sang Đức, ngay sau buổi tập chuẩn bị cho cuộc đối đấu với chủ nhà Frankfurt.

Chiếc Ferrari do Randal Kolo Muani cầm lái gặp tai nạn khiến hư hại nghiêm trọng, song may mắn tiền đạo Tottenham không bị thương. Ảnh: x.com/Lilywhite_Rose

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy phần đầu Ferrari hư hỏng nghiêm trọng, cản trước và nắp capo biến dạng, kính chắn gió phía trước bị nứt vỡ, trong khi túi khí bên ghế lái đã bung ra.

Dù chiếc xe bị hư hại nặng nhưng may mắn tiền đạo Kolo Muani không bị thương. Đồng đội Wilson Odobert đi xe phía sau đã kịp thời dừng lại hỗ trợ cho cầu thủ người Pháp.

Vì sự cố này mà bộ đôi cầu Tottenham đã bị chậm lịch trình di chuyển sang Đức.

Vụ tai nạn được cho là đã xảy ra trên đường cao tốc M25 ở thủ đô London- Anh. Ảnh: x.com/Lilywhite_Rose

"Tôi chưa nói chuyện trực tiếp với Kolo Muani và Wilson Odobert" - HLV Thomas Frank chia sẻ với báo giới, song khẳng định không quá lo ngại về tình trạng của các học trò – "Tôi được báo cáo rằng cả 2 đều ổn, đều an toàn".

HLV Thomas Frank nói thêm: "Nguyên nhân dẫn tới tai nạn là do xe nổ lốp, vì vậy họ bị chậm chuyến một chút. Họ sẽ bay sang Đức sau và tôi hoàn toàn kỳ vọng cả 2 sẵn sàng ra sân thi đấu".

Wilson Odobert đã dừng xe hỗ trợ khi đồng đội Randal Kolo Muani gặp tai nạn xe hơi. Cả 2 bị trễ chuyến bay sang Đức chuẩn bị đấu lượt cuối vòng bảng Champions League.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh "Gà trống" đang chịu tổn thất lớn về lực lượng.

Hậu vệ phải Pedro Porro, 26 tuổi, sẽ nghỉ thi đấu khoảng 1 tháng vì chấn thương gân kheo. Cầu thủ người Tây Ban Nha buộc phải rời sân sau hiệp 1 trận hòa Burnley 2-2 hôm 24-1.

Trung vệ Micky van de Ven cũng không cùng đội sang Đức do gặp vấn đề thể lực nhưng không liên quan đến gân kheo.

Việc bộ đôi Porro và Van de Ven vắng mặt khiến Tottenham chỉ còn 11 cầu thủ tuyến trên giàu kinh nghiệm, đẩy HLV Thomas Frank vào tình thế chịu nhiều áp lực.

Tottenham đang đứng thứ 5 với 14 điểm sau 7 trận và họ sẽ giành vé vào thẳng vòng 1/8 Champions League nếu đánh bại Frankfurt, đội bóng hiện không còn mục tiêu khi đang đứng thứ 33/36 ở vòng bảng.







