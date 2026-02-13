Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh tặng 50 triệu đồng hỗ trợ đồng nghiệp CLB Thanh Hóa

CLB Thanh Hóa đối diện nhiều khó khăn về mặt tài chính kể từ tháng 8-2025. Đội bóng xứ Thanh chia tay hàng loạt trụ cột và bị FIFA ra án phạt cấm chuyển nhượng, đăng ký mới cầu thủ vì nợ lượng, thưởng, phí "lót tay" theo thỏa thuận hợp đồng ký kết với các ngoại binh.

Xuyên suốt gần 6 tháng vừa qua, các thành viên đội bóng Thanh Hóa cũng không nhận được lương, thưởng theo từng trận dù. Sau trận thắng kịch tính Công an TP HCM ở vòng 13 V-League 2025-2026, bầu Đệ (cựu chủ tịch CLB Thanh Hóa) đã chuyển 300 triệu đồng tiền thưởng nhằm khích lệ tinh thần của thầy trò ông Mai Xuân Hợp.

Cũng sau trận đấu này, Nguyễn Tiến Linh chủ động ủng hộ 50 triệu đồng cho đội bóng xứ Thanh. Với tinh thần tương trợ, đùm bọc đồng nghiệp, tiền đạo CLB Công an TP HCM và tuyển quốc gia mong muốnCLB Thanh Hóa sớm vượt qua khó khăn để tiếp tục hành trình thi đấu.

Trong thời điểm đối mặt với sự eo hẹp về kinh phí hoạt động, một số cổ động viên CLB Thanh Hóa đã mạnh dạn kêu gọi sự chung tay của người hâm mộ, khán giả dành cho đội bóng nhà. Tính tới ngày 13-2, số tiền ủng hộ được thống kê sơ bộ là hơn 200 triệu đồng.