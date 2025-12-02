Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc: 'U22 Việt Nam đã sẵn sàng hướng tới chiến thắng'

Không khí trên sân tập tại Bangkok (Thái Lan) diễn ra khẩn trương, giàu năng lượng và đầy tập trung, thể hiện rõ quyết tâm của tuyển U22 Việt Nam trước giờ G.

Trong buổi trao đổi nhanh cùng báo chí, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc , đội phó U22 Việt Nam, cho biết toàn đội đang có tinh thần rất tốt và sẵn sàng cho mục tiêu giành trọn 3 điểm. “Toàn đội đang rất phấn chấn và quyết tâm. Khó nói trước điều gì, nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để có khởi đầu thuận lợi”, chân sút sinh năm 2004 chia sẻ.

Nhắc đến chiến thắng 3-0 của U23 Việt Nam trước U23 Lào tại giải U23 Đông Nam Á hồi tháng 7, Đình Bắc giữ thái độ thận trọng: “Mỗi giải đấu là một câu chuyện khác. Các đội trong khu vực đều đã tiến bộ nên trận đấu ngày mai chắc chắn không dễ dàng. Chúng tôi phải tập trung tối đa để có được kết quả như ý”.

Phong độ ấn tượng tại CLB cũng đang tiếp thêm sự tự tin cho tiền đạo trẻ. Bàn thắng quyết định giúp CAHN đi tiếp tại AFC Champions League Two mới đây được Đình Bắc xem là “liều doping tinh thần” đúng thời điểm: “Bàn thắng ấy tạo thêm động lực rất lớn cho tôi trước khi lên tuyển. Nó đến đúng lúc và giúp tôi tự tin hơn”.

Được trao băng đội phó trong lần đầu dự SEA Games, Đình Bắc không giấu được sự tự hào: “Đó là trách nhiệm và cũng là niềm vui. Tôi sẽ cố gắng thi đấu hết khả năng để đóng góp vào những chiến thắng của đội”.

Chân sút 20 tuổi cũng tiết lộ anh được CLB CAHN tạo điều kiện lên tuyển sớm hơn dự kiến. “Tôi có chia sẻ với thầy Mano Polking rằng đây là SEA Games đầu tiên của tôi, người hâm mộ rất chờ đợi giải đấu này. Tôi mong thầy hiểu và cho phép tôi sớm hòa nhập cùng toàn đội. Thật may là mọi thứ đã diễn ra thuận lợi”, Đình Bắc nói.

Với tinh thần hứng khởi và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, U22 Việt Nam đang hướng tới một màn trình diễn mạnh mẽ trong ngày mở màn SEA Games 33 - nơi kỳ vọng đang được đặt lên đôi chân của thế hệ trẻ đầy khát khao chiến thắng.