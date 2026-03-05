Tiền đạo Đình Bắc được Bộ trưởng trao bằng khen

Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã có Quyết định số 354/QĐ-BVHTTDL về việc tặng Bằng khen cho 04 tập thể và 23 cá nhân được bầu chọn là Đội thể thao, HLV, VĐV tiêu biểu toàn quốc năm 2025.

Theo đó, môn bóng đá tiếp tục khẳng định vị thế nổi bật trong hệ thống thể thao thành tích cao của Việt Nam khi vinh dự nhận 4 Bằng khen của Bộ trưởng, gồm: Đội tuyển U22 Việt Nam, HLV Kim Sang-sik, HLV Mai Đức Chung và cầu thủ Nguyễn Đình Bắc. Kết quả này được Cục Thể dục Thể thao Việt Nam công bố ngày 31/12/2025, dựa trên cuộc bầu chọn các danh hiệu thể thao tiêu biểu toàn quốc trong năm.

Đội tuyển U22 Việt Nam, HLV Kim Sang-sik, HLV Mai Đức Chung và cầu thủ Nguyễn Đình Bắc được nhận bằng khen của Bộ trưởng

Ở hạng mục Đội thể thao tiêu biểu, Đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam được bầu chọn ở vị trí số một với 1.660 điểm, vượt lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Thành tích này phản ánh một năm 2025 đặc biệt thành công của đội bóng trẻ. Trong năm qua, U22 Việt Nam đã thi đấu ấn tượng và giành nhiều kết quả nổi bật trên các đấu trường quan trọng. Đội tuyển đăng quang Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025, thể hiện sự ổn định và bản lĩnh trong khu vực. Tiếp đó, U22 Việt Nam duy trì phong độ thuyết phục khi toàn thắng tại Vòng loại U23 châu Á 2026, qua đó giành quyền tham dự vòng chung kết với thành tích hoàn hảo. Đáng chú ý nhất là chiến tích giành Huy chương Vàng môn bóng đá nam tại SEA Games 33, khẳng định sức mạnh của bóng đá trẻ Việt Nam tại sân chơi khu vực.

Chuỗi thành tích ấn tượng trong năm 2025 không chỉ cho thấy sự trưởng thành về chuyên môn và bản lĩnh thi đấu của các cầu thủ trẻ, mà còn phản ánh hiệu quả rõ nét của hệ thống đào tạo, huấn luyện và đầu tư cho bóng đá trẻ Việt Nam trong những năm gần đây. Việc U22 Việt Nam đứng đầu hạng mục Đội thể thao tiêu biểu là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của tập thể đội tuyển cũng như định hướng phát triển đúng đắn của bóng đá Việt Nam trong công tác đào tạo lực lượng kế cận.

Ở hạng mục Huấn luyện viên tiêu biểu, bóng đá tiếp tục chiếm ưu thế khi có hai đại diện góp mặt trong danh sách bầu chọn. Dẫn đầu là HLV Kim Sang-sik với 532 điểm, trở thành huấn luyện viên nhận được số phiếu cao nhất trong năm. Trong năm 2025, chiến lược gia người Hàn Quốc ghi dấu ấn đậm nét với những thành công cùng các đội tuyển Việt Nam, góp phần quan trọng vào chuỗi kết quả tích cực của bóng đá nam. Sự ổn định về chuyên môn, khả năng xây dựng lối chơi cũng như dấu ấn chiến thuật rõ rệt của ông đã giúp các đội tuyển đạt được những mục tiêu quan trọng trong năm thi đấu vừa qua.

Bên cạnh đó, HLV Mai Đức Chung, HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia, cũng được vinh danh trong nhóm 5 huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc. Đây tiếp tục là sự ghi nhận dành cho những đóng góp bền bỉ và lâu dài của ông đối với sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam. Trong nhiều năm qua, dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung, đội tuyển nữ Việt Nam luôn duy trì vị thế hàng đầu khu vực, đồng thời từng bước khẳng định năng lực cạnh tranh tại các giải đấu châu lục. Sự xuất hiện của ông trong danh sách huấn luyện viên tiêu biểu một lần nữa cho thấy vai trò và uy tín lớn của vị chiến lược gia giàu kinh nghiệm này đối với bóng đá nữ Việt Nam.

Ở hạng mục Vận động viên tiêu biểu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc xếp thứ ba chung cuộc với 693 điểm, trở thành đại diện nổi bật của bóng đá trong bảng xếp hạng các vận động viên xuất sắc toàn quốc năm 2025. Đây là kết quả phản ánh một năm thi đấu đầy dấu ấn của cầu thủ trẻ sinh năm 2004. Trong màu áo các đội tuyển quốc gia, Nguyễn Đình Bắc góp phần quan trọng giúp U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và giành Huy chương Vàng SEA Games 33. Không chỉ tỏa sáng ở cấp độ đội tuyển, anh còn có một mùa giải thành công tại cấp câu lạc bộ khi cùng CLB Công An Hà Nội giành Cúp Quốc gia và Siêu Cúp Quốc gia.

Những thành tích nổi bật trong năm đã giúp Nguyễn Đình Bắc gặt hái thêm nhiều danh hiệu cá nhân quan trọng. Anh được trao giải "Quả bóng Bạc Việt Nam 2025" và danh hiệu "Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất 2025", qua đó khẳng định bước tiến mạnh mẽ trong sự nghiệp và vị thế ngày càng vững chắc trong làng bóng đá Việt Nam.

Việc bóng đá có tới bốn đại diện được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL ở các hạng mục quan trọng là minh chứng rõ ràng cho sức lan tỏa và đóng góp nổi bật của môn thể thao vua đối với thành tích chung của thể thao Việt Nam trong năm 2025. Những kết quả này không chỉ ghi nhận thành công của các tập thể và cá nhân tiêu biểu, mà còn cho thấy sự phát triển ổn định của bóng đá Việt Nam trên cả phương diện đào tạo trẻ, thành tích thi đấu và công tác huấn luyện.