Tiền đạo 30 tuổi qua đời sau pha va chạm với thủ môn

Tiền đạo người Tây Ban Nha Jesus de Miguel đã qua đời ở tuổi 30.

CLB Tenerife vừa đăng tải thông báo về sự qua đời của tiền đạo Jesus de Miguel: "Với nỗi đau xót khôn nguôi, CD Tenerife xin thông báo về sự ra đi đột ngột của cầu thủ Jesus de Miguel Alameda vào lúc 8 giờ sáng thứ Ba, ngày 3 tháng 11 năm 2026".

Trước đó, Jesus de Miguel phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau pha va chạm ở trận đấu giữa Tenerife và Andorra thuộc giải hạng nhì Tây Ban Nha hôm 2/11. Khi trận đấu bước vào phút 90+7, tỉ số đang là 2-2, Tenerife tổ chức phản công bằng đường chuyền dài từ phần sân nhà. De Miguel lập tức bứt tốc hướng về khung thành đối phương để đón bóng.

Jesus de Miguel (ảnh: CLB Tenerife)

Cùng thời điểm, thủ môn Owono bên phía Andorra cũng băng lên tranh bóng. Pha va chạm mạnh khiến De Miguel đổ gục xuống sân. Chân sút người Tây Ban Nha được cấp cứu tại chỗ trên sân hơn 5 phút trước khi được chuyển ra ngoài bằng cáng. Anh bị ngừng tim sau pha va chạm và được tiến hành hồi sức tim phổi (CPR) trên xe cấp cứu. Trận đấu bị hoãn lại ngay lập tức, đồng thời trọng tài cũng rút thẻ đỏ cho thủ môn Owono.

Nhưng dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, Jesus de Miguel đã qua đời vào ngày 3/11. Các CLB Tây Ban Nha cũng như người hâm mộ bóng đá khắp thế giới đã gửi những lời chia buồn đến gia đình Jesus de Miguel. LĐBĐ Tây Ban Nha cho biết sẽ dành phút mặc niệm để tưởng nhớ Jesus de Miguel tại các trận đấu thuộc khuôn khổ La Liga và Cúp Nhà vua.