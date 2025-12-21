"Tiên cá" Võ Thị Mỹ Tiên: Cô gái khóc trên bục nhận huy chương lại là người giành nhiều huy chương nhất cho Việt Nam

SEA Games 33 tại Thái Lan sẽ khép lại vào hôm nay 20/12 với những dấu ấn đậm nét của bơi lội Việt Nam. Trong số những gương mặt mang về niềm tự hào cho bơi Việt Nam là kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên. Cô gái từng rơi những giọt nước mắt áp lực trên bục nhận huy chương đến nụ cười rạng rỡ khi chinh phục thành công tấm HCV danh giá giữa biển khơi.

Ngay từ những ngày đầu ra quân tại cụm hồ bơi trung tâm, Mỹ Tiên đã được kỳ vọng là "đầu tàu" của bơi lội nữ Việt Nam. Đối mặt với lịch thi đấu khắc nghiệt và sức ép duy trì vị thế của bộ môn thế mạnh, kình ngư quê Tây Ninh đã trải qua những giây phút tâm lý căng thẳng tột độ. Hình ảnh Mỹ Tiên bật khóc trên bục nhận huy chương sau khi về nhì ở nội dung 400m hỗn hợp đã trở thành một trong những khoảnh khắc gây xúc động nhất đại hội. Dù chưa thể đổi màu huy chương ở các nội dung cá nhân trong bể, nhưng với 3 HCB và 4 HCĐ (bao gồm cả các nội dung tiếp sức 4x100m và 4x200m tự do), Mỹ Tiên vẫn cho thấy một phong độ bền bỉ và đẳng cấp ổn định ở nhóm đầu khu vực.

Mỹ Tiên giành 7 huy chương nội dung bể bơi trong nhà (Ảnh: FBNV)

Kình ngư này từng gây xôn xao vì bật khóc trên bục nhận huy chương (Ảnh: HĐ)

Tuy nhiên, kịch bản đẹp nhất của hành trình này lại nằm ở những ngày thi đấu cuối cùng, khi các nội dung bơi biển (Open Water Swimming) bắt đầu tranh tài. Tại đây, tinh thần vượt khó của "Tiểu tiên cá" mới thực sự tỏa sáng rực rỡ. Ở cự ly 10km bơi biển nữ – nội dung đòi hỏi thể lực và ý chí phi thường, Mỹ Tiên đã kiên cường chống chọi với sóng lớn và dòng chảy xiết để mang về tấm HCĐ quý giá. Đây chính là bước đệm tinh thần quan trọng để cô bước vào ngày thi đấu quyết định.

Mỹ Tiên giành HCĐ bơi 10km trên biển (Ảnh: TYR)

Sáng ngày 20/12, niềm hạnh phúc của Mỹ Tiên đã vỡ òa khi cô cùng các đồng đội Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Khả Nhi và Mai Trần Tuấn Anh bước xuống làn nước biển ở nội dung tiếp sức 4x1500m hỗn hợp nam nữ. Với chiến thuật hợp lý và những sải bơi đầy nội lực, đội tuyển Việt Nam đã có màn bứt tốc ngoạn mục mang về tấm HCV.

Mỹ Tiên cùng Tuấn Anh, Khả Nhi, Huy Hoàng giành HCV bơi tiếp sức trên biển Ảnh: Bùi Lượng)

Tổng kết hành trình SEA Games 33, Võ Thị Mỹ Tiên sở hữu bộ sưu tập "khủng" với 9 tấm huy chương (1 HCV, 3 HCB, 5 HCĐ). Con số này giúp cô trở thành vận động viên giành nhiều huy chương nhất cho đoàn thể thao Việt Nam tại kỳ đại hội năm nay. Đằng sau những giọt nước mắt là một bản lĩnh thép và sau những nỗ lực phi thường luôn là những quả ngọt xứng đáng. Hành trình tại Thái Lan chắc chắn sẽ là bệ phóng vững chắc để kình ngư sinh năm 2005 tiếp tục vươn xa hơn trên đường đua xanh quốc tế.