Thụy Sĩ vượt “cửa tử” trên chấm luân lưu, Messi chờ sẵn ở tứ kết World Cup 2026

Cầm hòa nhau 0-0 sau 120 phút căng thẳng, Thụy Sĩ đã đánh bại Colombia 4-3 ở loạt sút luân lưu để giành vé vào tứ kết World Cup 2026, nơi Argentina của Lionel Messi đang chờ đợi.

Không có cơn mưa bàn thắng, cũng chẳng xuất hiện khoảnh khắc ngôi sao bùng nổ trong suốt 120 phút thi đấu. Thay vào đó, cuộc đối đầu giữa Thụy Sĩ và Colombia tại vòng 1/8 World Cup 2026 là màn đấu trí căng như dây đàn, nơi hai hàng phòng ngự gần như vô hiệu hóa hoàn toàn những chân sút đối phương.

Sau hai hiệp chính và hai hiệp phụ khép lại với tỷ số 0-0, số phận trận đấu buộc phải được định đoạt trên chấm luân lưu. Tại đây, bản lĩnh của người Thụy Sĩ đã lên tiếng đúng lúc khi họ giành chiến thắng 4-3, qua đó trở thành cái tên cuối cùng góp mặt ở vòng tứ kết World Cup 2026.

Thế trận giằng co và cuộc chiến của những hàng thủ

Ngay từ tiếng còi khai cuộc, Colombia chủ động đẩy cao đội hình nhằm tận dụng tốc độ và khả năng tạo đột biến của các cầu thủ tấn công. Tuy nhiên, họ nhanh chóng vấp phải hệ thống phòng ngự được tổ chức rất chặt chẽ của Thụy Sĩ.

Đội bóng châu Âu tiếp tục cho thấy hình ảnh quen thuộc tại World Cup năm nay. Họ không kiểm soát bóng quá nhiều, cũng không dồn ép đối thủ bằng sức tấn công mãnh liệt, nhưng luôn duy trì cự ly đội hình hợp lý và khiến Colombia gặp vô vàn khó khăn trong việc tiếp cận khung thành.

Ở chiều ngược lại, Colombia cũng chứng minh vì sao họ mới chỉ thủng lưới đúng một lần trước trận đấu này. Bộ tứ vệ cùng hàng tiền vệ cơ động liên tục bẻ gãy những pha triển khai của đối thủ, khiến các tiền đạo Thụy Sĩ hiếm khi có khoảng trống để dứt điểm trong khu vực nguy hiểm.

Suốt 90 phút chính thức, cơ hội thực sự rõ ràng xuất hiện không nhiều. Hai đội đều có những thời điểm tạo sức ép, nhưng sự chính xác ở những pha xử lý cuối cùng là điều còn thiếu.

Khi trận đấu bước vào hiệp phụ, kịch bản gần như không thay đổi. Thể lực suy giảm khiến cả hai đội càng chơi thận trọng hơn. Không đội bóng nào muốn mắc sai lầm có thể khiến hành trình World Cup kết thúc chỉ sau một khoảnh khắc.

120 phút khép lại mà bảng tỷ số vẫn không thay đổi, phản ánh đúng tính chất cân bằng của màn so tài giữa hai tập thể sở hữu hàng phòng ngự thuộc nhóm tốt nhất giải đấu.

Bản lĩnh Thụy Sĩ và cuộc hẹn trong mơ với Argentina

Khi mọi áp lực dồn lên loạt sút luân lưu, Thụy Sĩ một lần nữa cho thấy bản lĩnh đáng nể.

Các cầu thủ áo đỏ thực hiện thành công 4 lượt đá, trong khi Colombia chỉ có 3 lần đưa bóng vào lưới. Chiến thắng 4-3 trên chấm 11 m giúp đại diện châu Âu giành tấm vé quý giá vào tứ kết sau hơn hai giờ đồng hồ thi đấu đầy căng thẳng.

Quan trọng hơn cả, phần thưởng dành cho Thụy Sĩ sẽ là màn chạm trán với Argentina, đội tuyển vừa vượt qua Ai Cập trong trận đấu kịch tính 3-2 trước đó để ghi tên mình vào vòng tám đội mạnh nhất. Cuộc đối đầu này cũng đồng nghĩa người hâm mộ sẽ lại được chứng kiến Lionel Messi xuất hiện trên sân khấu lớn, đối đầu một trong những tập thể phòng ngự khó chịu nhất giải đấu.

Thụy Sĩ chắc chắn hiểu rõ thử thách đang chờ phía trước lớn đến mức nào. Argentina không chỉ sở hữu dàn cầu thủ giàu chất lượng mà còn đang có một Messi chơi đầy cảm hứng. Sau vòng 1/8, siêu sao 39 tuổi tiếp tục tạo dấu ấn quan trọng, giúp nhà đương kim vô địch Nam Mỹ tiến thêm một bước trên hành trình chinh phục chiếc cúp vàng.

Dẫu vậy, Thụy Sĩ cũng có lý do để tự tin. Họ đã giữ sạch lưới trước Colombia trong suốt 120 phút và tiếp tục chứng minh mình là một trong những đội bóng có tổ chức tốt nhất World Cup 2026. Lối chơi kỷ luật, khả năng phòng ngự tập thể cùng tinh thần thi đấu bền bỉ luôn là những vũ khí giúp đội bóng này gây khó khăn cho mọi đối thủ.

Trận tứ kết sắp tới vì thế hứa hẹn sẽ là màn so tài rất đáng chờ đợi. Một bên là Argentina với thiên tài Messi cùng tham vọng bảo vệ giấc mơ vô địch. Bên kia là Thụy Sĩ, tập thể luôn biết cách biến những trận cầu lớn thành cuộc chiến của sự kiên nhẫn và bản lĩnh.

Sau khi vượt qua Colombia bằng chiến thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu, người Thụy Sĩ đã có quyền mơ về điều kỳ diệu. Nhưng để biến giấc mơ ấy thành hiện thực, họ sẽ phải vượt qua ngọn núi cao nhất mang tên Messi và Argentina.