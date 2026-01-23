Thùy Linh thua ngược tay vợt Thái, lỡ hẹn bán kết Super 500

Kém Thùy Linh tới 10 tuổi, tay vợt Thái Lan Pitchamon Opatniputh(2007) đã cho thấy lợi thế rõ rệt về thể lực cùng lối đánh giàu sức tấn công. Tay vợt được mệnh danh là “hot girl cầu lông Thái Lan” nhập cuộc tự tin, sớm dẫn sâu ở sét 1. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm và sự điều chỉnh hợp lý, Thùy Linh dần lấy lại thế trận, khai thác sai lầm của đối thủ để thắng ngược 21-18.

Trong sét 2, chứng kiến màn rượt đuổi điểm số căng thẳng với nhiều pha cầu bền kéo dài từ đôi bên. Dù có thời điểm bắt kịp và thậm chí chạm match-point, Thùy Linh lại thiếu chính xác ở những thời khắc quyết định. Sau tình huống khiếu nại thành công của Pitchamon, tay vợt Thái Lan thắng kịch tính 26-24, đưa trận đấu sang game 3.

Thùy Linh lỡ cơ hội vào bán kết Super 500 đầu tiên trong năm 2026

Bước vào sét quyết định, thể lực suy giảm khiến Thùy Linh không còn duy trì được sự bền bỉ. Trong khi đó, Pitchamon chơi bùng nổ, liên tục tung ra các cú đập uy lực để giành chiến thắng 21-12.

Chung cuộc, Pitchamon Opatniputh thắng Thùy Linh 2-1 (18-21, 26-24, 21-12), giành quyền vào bán kết Indonesia Masters 2026, còn tay vợt số 1 Việt Nam lỡ cơ hội lần đầu góp mặt ở bán kết một giải Super 500,

Dù vậy, tay vợt nữ số 1 Việt Nam vẫn tích lũy được 5.040 điểm và 3.000 USD tiền thưởng từ tổng thưởng 500.000 USD.