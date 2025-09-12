Thùy Linh thắng nhọc đối thủ 80 thế giới, 'giải nguy' cho cầu lông Việt Nam tại Vietnam Open 2025

Thùy Linh vào trận với sự áp đảo. Cô duy trì lối đánh nhanh khiến Thamonwan Nithiittikrai chống đỡ vất vả. Loạt lên điểm liên tiếp của tay vợt thứ 18 thế giới đã giúp cô tạo ra khoảng cách lớn so với đối phương. Thùy Linh giành chiến thắng áp đảo 21-10.

Nhưng đó là ván đấu duy nhất mà Thùy Linh dễ dàng giành chiến thắng. Sang hiệp 2, Thamonwan đã vươn lên mạnh mẽ. Cô đã khiến Thùy Linh trầy trật, mắc khá nhiều lỗi đánh hỏng đáng tiếc, làm mất điểm liên tục. Set 2 khép lại với chiến thắng dành cho tay vợt Thái Lan.

Sang set 3, Thùy Linh tiếp tục trải qua những phút thi đấu khó nhọc. Thời gian đầu, Thùy Linh đã xuất phát rất tốt và tạo ra khoảng cách an toàn với Thamonwan Nithiittikrai. Nhưng càng thi đấu, tay vợt Thái Lan càng cho thấy được sự bền bỉ. Những pha trả cầu đầy khó chịu từ phía Thamonwan Nithiittikrai khiến Thùy Linh thất bại trong rất nhiều tình huống.

Thùy Linh rất vất vả mới bảo toàn được lợi thế

Đó là lý do sau thời gian bị dẫn điểm khá sâu với khoảng cách 9 điểm, Thamonwan đã áp sát Thùy Linh. Tỷ số chỉ còn 19-17 ở giai đoạn cuối cùng. Rất may là trong thời khắc khó khăn, bản lĩnh của tay vợt trong tốp 20 thế giới đã được Thùy Linh thể hiện. Cô kết thúc ván 3 với tỷ số 21-18 và giành vé vào bán kết.

Việt Nam có 4 đại diện có mặt ở tứ kết. Tuy nhiên chỉ có Thùy Linh đi tiếp. Cô sẽ là niềm hy vọng duy nhất của chủ nhà ở giải đấu năm nay. Thùy Linh đang rộng đường tới chức vô địch đơn nữ thứ 4 liên tiếp ở Vietnam Open. Đối thủ tiếp theo của Thùy Linh là tay vợt người Hàn Quốc, Kim Min Ji.