Thùy Linh hạ tay vợt hạng 20 thế giới, mở màn giải Super 500

Ngay trận ra quân giải BWF World Tour Super 500 - Indonesia Masters 2026, tay vợt nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh (hạng 21 thế giới) phải đối đầu đối thủ “duyên nợ” Lin Hsiang-ti (hạng 20 thế giới) của Đài Loan (Trung Quốc), vào chiều 21-1.

Tuy nhiên, với phong độ cao, Thùy Linh thi đấu bùng nổ và chỉ mất 35 phút để khép lại trận đấu bằng chiến thắng 2-0, với các tỉ số 21-14 và 21-11 trước đối thủ người Đài Loan (Trung Quốc). Đây là chiến thắng mang ý nghĩa quan trọng giúp tay vợt số 1 Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại giải Super 500 và có cơ họi "đòi món nợ".

Ở cả hai ván đấu này, Lin Hsiang-ti chỉ theo kịp trong giai đoạn đầu, trước khi Nguyễn Thùy Linh tăng tốc nhờ khả năng điều cầu linh hoạt, chính xác để kiểm soát hoàn toàn thế trận và giành chiến thắng.

Thùy Linh chiến thắng trở mở màn giải Super 500 trong 35 phút

Tiến vào vòng 2, Nguyễn Thùy Linh sẽ gặp thêm một tay vợt Đài Loan (Trung Quốc) khác là Chiu Pin-chan (hạng 14 thế giới) diễn ra vào ngày mai 22-1.

Ở lần chạm trán gần nhất tại chung kết Hàn Quốc Masters hồi tháng 11-2025, Chiu Pin-chan từng thắng 2-0, vì vậy đây được xem là cơ hội để tay vợt Việt Nam phục thù đối thủ.

Tại Indonesia Masters 2026, giải đấu thuộc hệ thống BWF có tổng tiền thưởng 500.000 USD. Nguyễn Thùy Linh tiến vào vòng hai đã mang về 430 điểm và là đại diện duy nhất của cầu lông Việt Nam góp mặt tại giải đấu này.