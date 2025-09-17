Thùy Linh bất ngờ bỏ cuộc trong set 2 giải super 750

Khép lại Vietnam Open 2025 với ngôi á quân, Nguyễn Thùy Linh (hạng 17 thế giới) nhanh chóng góp mặt tại World Tour, China Masters 2025, chạm trán tay vợt số 1 Singapore Yeo Jia Min (hạng 15).

Trước cuộc so tài này, Yeo Jia Min từng thắng Thùy Linh 4 trên 5 lần đối đầu. Bên cạnh đó, Thùy Linh cũng không còn chuyên gia người Indonesia, Hariawan Hong hỗ trợ như ở Vietnam Open, cô phải tự điều chỉnh chiến thuật trong khi đối thủ có HLV chỉ đạo sát sao trong trận.

Thùy Linh bỏ cuộc trong set 2 trước tay vợt Singapore

Dù liên tục bị dẫn điểm, tay vợt số 1 Việt Nam vẫn kiên cường đeo bám, lần lượt gỡ 15-15, 18-18, thậm chí vượt lên 19-18 nhưng để thua đáng tiếc 19-21 ở set 1. Sang set 2, khi bị dẫn 0-3, Thùy Linh chủ động xin bỏ cuộc, nhường quyền đi tiếp cho Yeo Jia Min. Trước đó, cô có dấu hiệu mệt mỏi, uể oải khi thi đấu ngay từ set đầu.

Chia sẻ trên trang cá nhân, Thùy Linh gửi lời xin lỗi người hâm mộ: "Xin lỗi mọi người. Kết quả hôm nay là điều Linh hay bất kỳ VĐV nào đều không mong muốn. Bản thân mình cũng không bao giờ muốn thấy một dòng "bỏ cuộc" trong lịch sử thi đấu của mình.



Mình cũng đã ra sân và cố gắng hết khả năng nhưng bàn chân và cổ chân của mình mấy ngày nay rất đau buốt, làm mình không thể di chuyển được bình thường. Trước trận đấu Linh cũng tham vấn bác sĩ và được cảnh báo về khả năng nếu không cẩn thận sẽ bị chấn thương nặng hơn, thậm chí đứt dây chằng".