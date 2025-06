Thương Đoàn Văn Hậu quá, rất may đã có Doãn Hải My đây rồi!

CLB Công an Hà Nội đã giành chiến thắng 2-0 trước Hải Phòng tối ngày 22/6, qua đó giành vị trí thứ 3 chung cuộc. Trên khán đài, hậu vệ Đoàn Văn Hậu cùng vợ Doãn Hải My đến chung vui cùng toàn đội. Tuy nhiên khi CLB Công an Hà Nội nhận phần thưởng 1,5 tỷ đồng cùng huy chương Đồng với vị trí thứ 3, Văn Hậu xin không xuống. Lý do là bởi ở mùa giải vừa qua, do chấn thương dài hạn, cầu thủ này không thể đóng góp trong hành trình của đội bóng ngành công an.

Vì vậy, Văn Hậu chỉ cùng vợ đến sân chung vui cùng toàn đội. Được biết vào giữa mùa giải sang năm, nếu tiến trình chấn thương hồi phục hoàn toàn, Văn Hậu sẽ đủ khả năng để đóng góp vào chặng đường của CLB Công an Hà Nội, giống như cách anh giúp sức đưa đội bóng này vô địch V.League 2023.

Khoảnh khắc Đoàn Văn Hậu không xuống cùng đồng đội nhận huy chương đồng mà ngồi cùng Doãn Hải My trên khán đài để chúc mừng thành công chung của toàn đội (Video: HĐ)

Đoàn Văn Hậu đá trận gần nhất cho CLB Công an Hà Nội là ngày 27/8/2023, đó là vòng cuối của V.League 2023. Đến tháng 9 thông tin về chấn thương của hậu vệ sinh năm 1999 được công bố.

Theo đó, Văn Hậu bị chấn thương ở gót chân và bỏ lỡ các trận đấu của tuyển Việt Nam ở thời HLV Troussier. Thời điểm đó, CLB CAHN cho biết: "Theo những chẩn đoán ban đầu, chấn thương viêm điểm bám gân gót chân của Văn Hậu sẽ mất từ 3 tới 6 tháng để có thể bình phục hoàn toàn. Đây là tổn thất lớn dành cho nhà đương kim vô địch V.League".

Thời điểm chấn thương của Văn Hậu trùng với kế hoạch tổ chức đám cưới của anh với Doãn Hải My. Dẫu vậy, ngay trước ngày cưới vài ngày Văn Hậu vẫn lên đường sang Singapore khám chân. Các bác sĩ ở Singapore cho rằng chấn thương của anh không phải mổ, chỉ cần tập phục hồi.

Văn Hậu chấn thương vẫn chưa hẹn ngày trở lại

Văn Hậu vẫn đang trong quá trình tập phục hồi

Dẫu vậy, chấn thương của cầu thủ này phức tạp hơn dự tính và một năm rồi Hậu vẫn chưa thể tập luyện với bóng. Sau khi phát hiện chấn thương, anh đã sang Singapore để thăm khám và điều trị chấn thương 2 lần. Sau đó, Văn Hậu cùng vợ sang Hàn Quốc điều trị hồi cuối năm 2024 nhưng đến nay vẫn chưa thể trở lại tập trên sân cỏ. Những ngày qua người hâm mộ chỉ thấy hậu vệ quê Thái Bình tập luyện trong phòng gym.

Suốt khoảng thời gian khó khăn qua, Văn Hậu luôn có sự đồng hành của vợ. Hải My cũng nhiều lần phải lên mạng đáp trả khi có những bình luận không hay về chồng. Như mới đây, trong video mà nàng WAG sinh năm 2001 đăng lên mạng, hàng loạt câu hỏi về chuyện Văn Hậu giải nghệ khiến vợ Văn Hậu phải giải thích.

"Văn Hậu giải nghệ rồi hả anh em?", một người bình luận. Ngay sau đó, Doãn Hải My đáp trả: "Dạ, nếu không tập trung và không có sự quyết tâm quay trở lại thì đã không lặn lội tới Hàn để tập phục hồi hàng ngày từ sáng tới tối đâu ạ. Trước khi nói mình chịu khó tìm hiểu đã anh ơi. Cảm ơn anh đã quan tâm".