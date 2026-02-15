Giữa lúc gia đình Beckham đang trải qua những ngày sóng gió vì mâu thuẫn với con trai cả Brooklyn Beckham, cô út Harper lại khiến dân mạng không khỏi chạnh lòng khi liên tiếp đăng hai bài viết đầy yêu thương dành cho các anh trai trong Ngày Valentine - và cả hai đều có sự hiện diện của người anh cả đang xa cách.

Ở bài đăng đầu tiên, Harper chia sẻ bức ảnh đen trắng thời thơ ấu bên ba anh trai. Cô bé viết: "Happy Valentine's Day to the best big brothers in the whole wide world". (Chúc mừng ngày lễ tình yêu tới những người anh trai lớn tuyệt vời nhất thế giới này). Một câu chúc nghe qua tưởng như đơn giản, nhưng đặt trong bối cảnh hiện tại, nó lại mang nhiều tầng nghĩa. Đó không chỉ là lời chúc Valentine - mà còn giống như một cái chạm tay dịu dàng gửi về phía Brooklyn.

Chưa dừng lại ở đó, Harper tiếp tục đăng thêm một bức ảnh cũ khác, vẫn là những khoảnh khắc anh em thân thiết ngày nhỏ đi kèm lời bày tỏ: "Em yêu các anh rất nhiều không lời nào diễn tả nổi". Hai bài đăng liền nhau, hai lần công khai thể hiện tình cảm với "những người anh trai tuyệt vời nhất thế giới" - trong đó có Brooklyn.

Ở tuổi 14, Harper không nói gì về drama. Không nhắc đến mâu thuẫn. Không bóng gió. Không trách móc. Chỉ đơn giản là nhắc tên các anh trong ngày của yêu thương.

Thế nhưng, điều khiến dân mạng xót xa nhất lại là phản ứng - hay đúng hơn là không có phản ứng - từ phía Brooklyn. Không thả tim. Không bình luận. Không chia sẻ lại. Một sự im lặng tuyệt đối - thứ mà mạng xã hội gọi là "silent treatment".

Người chia sẻ lại story của Harper là mẹ - Victoria với biểu tượng trái tim to đùng như thể hiện tình yêu với 4 người con bao gồm cả Brooklyn. Ngoài ra còn có, anh hai - Romeo - với biểu tượng vĩnh cửu, như tình cảm anh em một nhà mãi mãi dù Brooklyn vẫn đang cạch mặt bố mẹ và các em.

Trong khi đó, Brooklyn vẫn đều đặn đăng tải hình ảnh bên vợ là Nicola Peltz, khẳng định tình yêu và cuộc sống hiện tại của mình. Những bài đăng ngập tràn lời ngọt ngào dành cho Nicola xuất hiện đúng vào thời điểm em gái và em trai đang có động thái hướng về gia đình.

Sự đối lập ấy càng làm cho hình ảnh Harper thêm phần mong manh.

Cô bé vẫn giữ nguyên những ký ức tuổi thơ. Vẫn gọi các anh là "tuyệt vời nhất thế giới". Vẫn đăng những tấm hình khi tất cả còn đứng chung một khung hình.

Không có toan tính, không có chiến lược truyền thông - chỉ là một cô em gái vẫn tin rằng sợi dây gia đình chưa từng đứt.

Giữa hàng loạt động thái căng thẳng, những tuyên bố dài dòng và các bài đăng ẩn ý từ người lớn, Harper có lẽ là người duy nhất chọn cách yêu thương trực diện và đơn giản nhất: gọi tên anh trai mình trong ngày Valentine.

Nhưng cho đến lúc này, đáp lại vẫn chỉ là sự lặng im.

Valentine vốn là ngày để nói lời yêu. Với Harper Beckham, có lẽ đó cũng là ngày để chờ một cái "seen" - hoặc một dấu hiệu nhỏ rằng anh trai vẫn còn nghe thấy.