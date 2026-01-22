Thước phim đầy nước mắt của U23 Việt Nam khiến CĐV nghẹn lòng xúc động: "Họ để lại trái tim trên sân cỏ"

Video đầy nước mắt của U23 Việt Nam (Video: AFC0

Mới đây, trên Fanpage chính thức của AFC Asian Cup đã đăng tải một thước phim nghẹn ngào của ĐT U23 Việt Nam khiến người hâm mộ Việt Nam không cầm được nước mắt. Video được quay sau khi trận đấu bán kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc rạng sáng 21/1 khép lại, những chiến binh sao vàng bị đả bại 0-3. Máy quay lia chậm, bắt trọn từng khoảnh khắc đau đớn trên gương mặt các cầu thủ U23 Việt Nam - những chàng trai trẻ vừa đi qua một trận thua cay đắng nhất giải.

Trong khung hình ấy, Trung Kiên nức nở khóc, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt cúi gằm không giấu nổi sự sụp đổ cảm xúc. Người bên cạnh ôm lấy gương mặt anh an ủi để thủ môn hotboy bình tĩnh hơn. Ở một góc khác, đội trưởng Khuất Văn Khang cố gắng kìm nén, đôi môi mím chặt, ánh mắt trống rỗng như đang tự hỏi vì sao nỗ lực của cả tập thể lại kết thúc theo cách nghiệt ngã đến vậy.

Nguyễn Xuân Bắc lại lặng lẽ kéo áo lên lau nước mắt, động tác nhỏ nhưng đủ khiến người xem nghẹn lòng. Quốc Việt được đồng đội động viên, vừa đi vừa lau nước mắt. Khi cả đội đến chào và tri ân CĐV, những gương mặt thiếu vắng nụ cười, thẫn thờ, thất thần, đứng lặng trên sân như chưa thể chấp nhận sự thật.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam xúc động sau trận thua cay đăng (Ảnh: AFC)

Không cần lời bình dài dòng, chính hình ảnh ấy đã nói lên tất cả: nỗi đau của một thế hệ cầu thủ trẻ mang trên vai kỳ vọng, đã chiến đấu đến giới hạn cuối cùng.

AFC cũng dành những dòng chia sẻ đầy trân trọng cho U23 Việt Nam: "Họ đã cống hiến hết mình. Họ để lại trái tim của họ trên sân cỏ. Một chiến dịch U23 châu Á đáng nhớ cho những người hùng Việt Nam này".

Thất bại có thể khiến bảng tỷ số nghiêng về đối thủ, nhưng những giọt nước mắt trên sân đã chứng minh một điều: U23 Việt Nam không hề buông xuôi. Họ rời trận đấu với nỗi buồn, nhưng cũng mang theo sự tôn trọng từ người hâm mộ và cả châu lục - dành cho tinh thần chiến đấu và trái tim không biết đầu hàng.