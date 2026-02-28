Thủng lưới khi chỉ còn 21 giây, tuyển Indonesia cay đắng chia tay giấc mơ vô địch

Tại vòng bán kết giải Futsal nữ Đông Nam Á 2026, đội tuyển futsal nữ Indonesia đối đầu với Australia. Giới chuyên môn nhận định tuyển Australia chiếm ưu thế lớn. Đội bóng xứ chuột túi thể hiện phong độ ấn tượng khi đứng đầu bảng B và từng thắng cả ĐKVĐ Việt Nam. Trong khi đó, tuyển Indonesia vào bán kết tương đối may mắn khi ở bảng đấu khá nhẹ. Họ chỉ có 1 điểm sau vòng bảng nhờ trận hòa Malaysia.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tuyển Australia dồn lên tấn công. Họ liên tục dứt điểm và đã đưa được cả bóng vào lưới đối phương nhưng không được trọng tài công nhận bàn thắng. Mải mê dâng cao, tuyển Australia bất ngờ nhận bàn thua.

Phút thứ 9, cầu thủ Australia chủ quan khi thực hiện động tác che người và để đối thủ cướp bóng. Tuyển Indonesia lập tức tổ chức tấn công nhanh, Ishyfadya băng lên dứt điểm mang về bàn mở tỉ số.

Trong pha bóng tiếp theo, tuyển Australia gỡ hòa 1-1. Holder với cú sút phạt uy lực không cho thủ môn Indonesia cơ hội cản phá.

Những phút tiếp theo, thế trận trở nên cân bằng hơn. Tuyển Indonesia không còn lép vế mà đã chơi ăn miếng trả miếng với Australia. Phút 29, đội bóng xứ Vạn đảo nâng tỉ số lên 2-1. Bangun cướp bóng từ quả đá biên lỗi của cầu thủ Australia rồi băng lên đánh bại thủ môn bằng cú lốp bóng tinh tế.

Tuyển Indonesia (áo đỏ) thi đấu nỗ lực nhưng không thể giành quyền lọt vào chung kết

Nhưng rất nhanh chóng, tuyển Australia lại san bằng cách biệt. Vẫn là Holder với cú sút phạt cực mạnh, lần này bóng đập xà ngang trước khi nảy vào người thủ môn Indonesia và đi vào lưới.

Tỉ số 2-2 được giữ đến hết thời gian thi đấu chính thức, buộc 2 đội phải bước vào hiệp. Tuyển Astralia nỗ lực dồn ép để tìm kiếm bàn thắng quyết định, trong khi đó các cầu thủ Indonesia cũng kiên cường chống đỡ.

Vào thời điểm tưởng như 2 bên sẽ phải thi đấu loạt đá luân lưu, tuyển Australia cuối cùng cũng có được bàn thắng thứ. Khi hiệp phụ thứ hai chỉ còn 21 giây, Camilleri sút bóng tung nóc lưới Indonesia sau tình huống phối hợp chính xác, ấn định tỉ số 3-2.

Với thắng lợi này, tuyển Australia giành quyền lọt vào trận chung kết còn Indonesia thi đấu trận tranh hạng ba. Đối thủ của 2 đội ở 2 trận đấu cuối cùng sẽ được quyết định bởi trận bán kết còn lại giữa Việt Nam và Thái Lan.

Kết quả: Australia 3-2 Indonesia

Bàn thắng

Australia: Holder 9’, 30’, Camilleri 50’

Indonesia: Ishyfadya 9’, Bangun 29’