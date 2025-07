Thực hư việc FIFA loại tuyển Iran, Indonesia “sáng cửa” thay thế dự VCK World Cup 2026

Hãng truyền thông TV One News của Indonesia trưa 6/7 đăng bài bài viết đầy bất ngờ với tiêu đề: “Đội tuyển Indonesia được xác nhận đủ điều kiện dự World Cup 2026 sau khi Iran bị FIFA loại?”. Theo bài viết này, một số nguồn tin cho rằng Iran khả năng sẽ bị FIFA cấm tham dự World Cup 2026 vì những lý do ngoài bóng đá. Khi đó, tuyển Indonesia sẽ tăng thêm rất nhiều cơ hội để góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

“Từ vòng loại thứ ba, có 6 đội tuyển châu Á được xác nhận giành quyền trực tiếp tham dự World Cup 2026. Đó là Iran, Uzbekistan, Hàn Quốc, Jordan, Nhật Bản và Úc.

Song, có tin tức cho rằng Iran đã bị FIFA loại vì những lý do ngoài bóng đá. Người ta cho rằng Iran khả năng bị cấm dự World Cup 2026. Trước đó, tuyển Nga từng trải qua điều tương tự. Năm 2022, tuyển Nga đã bị cấm tham gia tất cả các giải đấu của UEFA và FIFA, cũng vì những lý do ngoài bóng đá” - TV One News viết.

Theo TV One News, trong trường hợp Iran bị FIFA loại khỏi World Cup 2026, tuyển Indonesia sẽ tăng thêm rất nhiều cơ hội để được dự giải đấu này.

Trên lý thuyết, nếu Iran bị loại, FIFA và AFC có thể đưa ra một phương án đó là mở rộng số đội giành thẳng vé từ vòng loại thứ 4 khu vực châu Á - hiện đang chọn 2 đội có thành tích tốt nhất (chưa tính suất play-off khi lọt vào vòng loại thứ 5). Nếu mở rộng lên 3 suất từ vòng loại thứ 4, tuyển Indonesia sẽ có thêm nhiều cơ hội dự World Cup 2026.

Tuyển Indonesia sẽ tăng thêm cơ hội dự World Cup 2026 nếu tuyển Iran bị cấm bởi FIFA.

Tuy nhiên, TV One News sau đó cũng trích phát biểu của Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor Paul John, khẳng định rằng vẫn còn quá sớm để loại Iran khỏi danh sách dự World Cup 2026 và thay thế bằng một số ứng cử viên trong đó có Indonesia.

Theo ông Datuk Seri Windsor Paul John, FIFA và AFC vẫn đang xác định giải pháp tốt nhất trước khi World Cup 2026 được tổ chức tại Canada, Mexico và Mỹ.

"Chúng tôi chắc chắn sẽ tìm ra giải pháp khi đến thời điểm thích hợp" - TV One News trích phát biểu của Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor Paul John.

Thậm chí, ngay cả khi Iran bị gạch tên, điều đó không nhất thiết có nghĩa rằng Indonesia sẽ đủ điều kiện tham dự World Cup 2026. Đội bóng của HLV Patrick Kluivert vẫn phải vượt qua vòng loại nếu muốn giành vé tham dự World Cup 2026.

Theo lịch của AFC, vòng loại thứ 4 sẽ diễn ra vào tháng 11 tới. Sau đó, lễ bốc thăm vòng bảng World Cup 2026 sẽ được tổ chức vào tháng 12. Kỳ World Cup 2026 cũng sẽ là lần đầu tiên số đội tham dự được mở rộng lên thành 48.