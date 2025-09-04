Thực hư việc Chủ tịch Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam gặp rắc rối tư pháp tại Mỹ

Nhiều nguồn tin còn khẳng định, ông Lưu Tú Bảo, Chủ tịch Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam, người sở hữu hai quốc tịch Mỹ và Việt Nam, thậm chí còn đang vướng vào vài rắc rối về tư pháp tại Mỹ.

Nhiều người trong giới quyền Anh truyền tay nhau một bản tin xuất bản tại Mỹ từ cuối tháng 6, nội dung nhắc đến việc ông Bảo có liên quan một nhóm tội phạm quốc tế và bị ngành chức năng một quốc gia yêu cầu dẫn độ.

Ông Lưu Tú Bảo (trái) tại lễ khánh thành Văn phòng Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam

Ông Lưu Tú Bảo là giám đốc điều hành Saigon Sports Club (SSC) - một trong những CLB võ thuật hàng đầu tại TP HCM trong hơn 10 năm qua.

Ông được bầu làm chủ tịch Liên đoàn Võ tổng hợp TP HCM (HMMAF) nhiệm kỳ 2022 – 2027 và tháng 10-2023, ông đắc cử vào cương vị chủ tịch Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam (VBF) nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tháng 2-2025, ông Lưu Tú Bảo sang Mỹ lo đám tang cho người thân và dự định ở lại đến mãn tang kỳ thất tuần.

Trong thời gian này, ông Bảo tình cờ gặp lại một nhóm người Việt mà đôi bên từng có xích mích, va chạm mạnh từ gần 20 năm trước. Nhóm người này làm đơn tố cáo ông Bảo tội hành hung và đôi bên đã đưa nhau ra phiên tòa sơ thẩm.

Do đối phương không trưng ra được bằng chứng cụ thể, ông Bảo được xử thắng. Tuy nhiên, theo quy định của luật pháp Mỹ, đôi bên còn phải gặp nhau ở phiên tòa phúc thẩm, dự kiến xét xử vào đầu tháng 1-2026.

Trong suốt thời gian này, nhóm người kể trên liên tục tung tin xúc phạm nhân thân ông Bảo và gia đình, kể cả vu cáo ông là tội phạm quốc tế có khả năng bị dẫn độ sang một quốc gia khác.

Ông Nguyễn Duy Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VBF

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Duy Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VBF khẳng định: "Ông Bảo tuy ở Mỹ nhưng vẫn liên lạc với chúng tôi xung quanh việc điều hành hoạt động quyền Anh trong nước, bao gồm việc tổ chức các giải đấu như Giải Các đội mạnh toàn quốc 2025 hồi tháng 4 tại Đắk Lắk và Giải Vô địch trẻ toàn quốc 2025 hồi tháng 7 tại Ninh Bình".

Ông Vũ Xuân Thành, Phó Trưởng phòng Thể thao thành tích cao (Cục Thể dục thể thao Việt Nam – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Phó Chủ tịch Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam, cho biết thêm: "Chúng tôi luôn quan tâm đến công việc cá nhân và việc điều hành VBF của anh Bảo. Cục Thể dục thể thao Việt Nam đã nắm thông tin về việc này và đã có văn bản nhờ cơ quan chức năng của Việt Nam (Bộ Công an và Bộ Ngoại giao) xác minh thông tin liên quan đến ông Lưu Tú Bảo ở nước ngoài; chỉ đạo Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam họp, triển khai công việc và giao người phụ trách tạm thời để không ảnh hưởng đến công việc chung trong thời gian anh Bảo vắng mặt".

Ông Vũ Xuân Thành, Phó Chủ tịch Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam (phải)

Theo kế hoạch, Hội nghị Ban Chấp hành VBF sẽ diễn ra tại TP HCM vào ngày 3-10 tới. Tuy nhiên, ngay trong chiều 4-9, Thường vụ VBF sẽ nhóm họp trực tuyến và phiên họp bất thường Ban Chấp hành Liên đoàn sẽ diễn ra ngay trong ngày mai 5-9 để giải quyết các công việc trước mắt và định kỳ của liên đoàn.