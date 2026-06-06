Thực hư tin Kanté li hôn vợ hơn 17 tuổi trước World Cup 2026?

Chỉ ít ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh, mạng xã hội bất ngờ lan truyền câu chuyện gây sốc liên quan đến N'Golo Kanté.

Những ngày gần đây, nhiều bài đăng trên Facebook, TikTok và X (Twitter) liên tục chia sẻ một câu chuyện được cho là xảy ra với N'Golo Kanté.

Theo nội dung lan truyền, chỉ 6 ngày trước khi World Cup khởi tranh, người vợ quốc tịch Pháp của tiền vệ Kanté đã nộp đơn li hôn với kì vọng được chia 50% tài sản theo quy định của pháp luật Pháp.

Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết vụ việc, tòa án được cho là phát hiện Kanté không sở hữu bất kì tài sản nào đứng tên mình tại Pháp. Toàn bộ bất động sản và tài sản giá trị đều được đăng kí dưới tên hai người con song sinh.

Câu chuyện thậm chí còn được kể tiếp rằng phán quyết cuối cùng xác định Kanté mới là người có quyền nhận một phần tài sản từ phía vợ. Sau khi biết kết quả, người vợ muốn rút đơn li hôn nhưng đã quá muộn vì tòa án đã đưa ra phán quyết.

Thông tin này nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và được chia sẻ với tốc độ chóng mặt bởi tính chất kịch tính của nó. Tuy nhiên, khi kiểm chứng kĩ hơn, nhiều dấu hiệu cho thấy đây là một câu chuyện chưa được xác thực.

Điểm đáng chú ý nhất là hiện không có bất kì hãng thông tấn lớn nào của Pháp như AFP, L'Équipe, Le Parisien, RMC Sport hay France Info đăng tải thông tin về vụ li hôn nói trên. Các nguồn báo chí quốc tế uy tín cũng hoàn toàn không đề cập đến việc Kanté đang trải qua một vụ kiện li hôn trước thềm World Cup.

Kanté bị đồn li hôn ngay trước World Cup 2026

Không chỉ vậy, những chi tiết trong câu chuyện cũng xuất hiện nhiều điểm gây nghi ngờ. Theo các thông tin từng được báo chí giải trí đăng tải trước đây, Kanté được cho là có cuộc sống gia đình khá kín tiếng. Một số nguồn tin từng cho rằng anh đã kết hôn với một phụ nữ hơn mình 17 tuổi và người này có con riêng, nhưng bản thân cầu thủ người Pháp chưa bao giờ công khai xác nhận thông tin trên.

Ngay cả câu chuyện về cuộc hôn nhân của Kanté cũng chủ yếu xuất hiện trên các trang tin giải trí và mạng xã hội, thay vì được chính cầu thủ hoặc đại diện của anh xác nhận.

Trong khi đó, nội dung "vợ đòi chia tài sản nhưng phát hiện mọi thứ đứng tên con" thực chất đã từng xuất hiện dưới nhiều phiên bản khác nhau trên mạng xã hội quốc tế trong nhiều năm qua. Không ít trường hợp các nhân vật nổi tiếng bị gắn vào cùng một mô-típ câu chuyện tương tự mà không có bằng chứng cụ thể.

Tính đến thời điểm hiện tại, phía Kanté chưa đưa ra bất kì phản hồi nào liên quan đến tin đồn li hôn. Các cơ quan truyền thông lớn tại Pháp cũng không ghi nhận bất kì hồ sơ li hôn hay tranh chấp tài sản nào liên quan đến tiền vệ 35 tuổi. Do đó, chưa có cơ sở để khẳng định câu chuyện đang lan truyền là sự thật.

Trong bối cảnh World Cup 2026 cận kề, mọi sự chú ý của Kanté vẫn đang hướng về đội tuyển Pháp. Tiền vệ kì cựu tiếp tục là một trong những quân bài quan trọng của HLV Didier Deschamps trong hành trình chinh phục cúp vàng thế giới.