Thực hư tin đồn Quang Hải bất ngờ "quay xe", chốt gắn bó với CLB CAHN đến tận khi giải nghệ

Thông tin trên xuất hiện vào tối qua (19/6), với nội dung cho biết CLB CAHN cơ bản đã đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Quang Hải. Thậm chí nguồn tin này còn nhấn mạnh Quang Hải sẽ gắn bó với CLB CAHN đến khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ.

Tuy nhiên cũng theo tin đồn trên, hai bên hiện vẫn đang tiếp tục đàm phán các điều khoản về lương, thưởng và tiền lót tay. Điều đó khiến dư luận đặt dấu hỏi lớn, bởi khi chưa thể chốt những điều khoản vô cùng quan trọng này, khó có thể coi hai bên đã chốt xong thỏa thuận, qua đó khẳng định Quang Hải chắc chắn sẽ ở lại CLB CAHN, thay vì chuyển tới đội bóng khác.

Quang Hải liệu sẽ xuất ngoại hay ở lại V.League? (Ảnh: TC)

Hợp đồng của Quang Hải với CLB CAHN sẽ hết hạn khi mùa giải 2023/24 khép lại vào cuối tháng này. Thời gian qua, giới thạo tin cho biết Quang Hải nhận được sự quan tâm của CLB Consadole Sapporo. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có thỏa thuận nào chính thức được hoàn thành.

Theo tìm hiểu, tin đồn Quang Hải sẽ ở lại CLB CAHN đến hết sự nghiệp hiện cũng chưa thể khẳng định. Khi mọi thứ vẫn còn đang ở trong vòng đàm phán và chưa bên nào đặt bút ký, thương vụ hoàn toàn có thể thay đổi trong phút chốc.

Còn nhớ cách đây ít lâu, vụ việc giữa CLB Hà Nội và Đình Bắc đã gây xôn xao dư luận. CLB Hà Nội ban đầu thông báo mượn thành công tiền đạo này từ CLB Quảng Nam, nhưng rồi chỉ sau vài ngày, đôi bên đã đường ai nấy đi. Đình Bắc trở về đội bóng cũ, còn CLB Hà Nội thông báo hai bên không phù hợp.

Được biết, thời điểm đội bóng Thủ đô công bố thông tin, hai bên đã thống nhất sơ bộ nhưng chưa chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng cho mượn. Và rồi sau đó, Đình Bắc và CLB Hà Nội đã không tìm được tiếng nói chung, dẫn đến thương vụ đổ bể.

Đình Bắc đã đến tập cùng CLB Hà Nội nhưng rồi cuối cùng lại trở về CLB Quảng Nam chỉ sau ít ngày.

Với câu chuyện của Quang Hải, CLB CAHN chắn chắn cần đưa ra mức đãi ngộ vô cùng hấp dẫn mới đủ để thuyết phục ngôi sao này ký hợp đồng trọn đời. Tuy nhiên phía Quang Hải rõ ràng cũng cần cân nhắc kỹ lượng nhiều khía cạnh.

Ở tuổi 27, sự nghiệp phía trước của Quang Hải vẫn còn rất dài. Việc ký một bản hợp đồng dài hạn như vậy cần được đánh giá trên nhiều yếu tố. Hơn nữa, bóng đá Việt Nam vốn vẫn luôn có nhiều câu chuyện khó lường trước.

Từ năm 2012 đến nay, V.League đã chứng kiến 8 đội bóng giải thể, gồm: Xi măng The Vissai Ninh Bình, Xi măng Xuân Thành Sài Gòn, Navibank Sài Gòn, CLB bóng đá Hà Nội, Kienlongbank Kiên Giang, Hùng Vương An Giang, Than Quảng Ninh và Sài Gòn FC.

Mới đây nhất, đội bóng hạng Nhất là Bà Rịa – Vũng Tàu cũng muốn xin rút lui kể từ mùa giải 2024/25. Tuổi đời của một CLB V.League là điều khó dự đoán, và người hâm mộ có lẽ cũng không còn lạ với điều này.

Một bản hợp đồng kéo dài đến hết sự nghiệp cần nhiều yếu tố để trở thành hiện thực, bởi sẽ không dễ để dự đoán điều gì sẽ xảy ra ở môi trường bóng đá Việt Nam trong 3 năm, 5 năm hay 10 năm tới. Việc đưa ra một quyết định như vậy rõ ràng không dễ chút nào.