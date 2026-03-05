Thực hư thông tin ngoại binh SLNA sắp nhập quốc tịch Việt Nam

Theo tìm hiểu của Báo Điện tử VTC News, CLB Sông Lam Nghệ An đang làm hồ sơ nhập tịch cho tiền đạo Michael Olaha. Tuy nhiêm quá trình này cần rất nhiều thời gian. Thông tin ngôi sao người Nigeria sắp sở hữu quốc tịch Việt Nam không chính xác.

Đầu tiên, Michael Olaha cần được huấn luyện viên Kim Sang-sik xác nhận là "tài năng đặc biệt", phục vụ tốt cho đội tuyển Việt Nam. Sau đó, anh cần sự đồng thuận về mặt chuyên môn từ các cấp cao hơn nữa theo đề xuất của nhà cầm quân người Hàn Quốc. Đây là quá trình cần được thực hiện chỉn chu, nghiêm túc chứ không thể "đốt cháy giai đoạn".

Michael Olaha (giữa) có cơ hội sở hữu quốc tịch Việt Nam.

Michael Olaha không phải ngôi sao đẳng cấp vượt trội nhưng năng lực của anh được thừa nhận rộng rãi tại V.League. Ngoài ra, Olaha vẫn là mẫu tiền đạo có khả năng dứt điểm tốt. Không dễ để các ngoại binh có thể gồng gánh đội bóng yếu như Sông Lam Nghệ An suốt nhiều mùa giải.

Mùa giải năm nay, Michael Olaha tiếp tục cho thấy vai trò không thể thay thế với đội bóng xứ Nghệ. Anh mang băng đội trưởng, ghi 6 bàn thắng và trực tiếp mang về nhiều điểm số giúp thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn gần hơn với cuộc đua trụ hạng.

Tiền đạo người Nigeria sống ở Việt Nam hơn 5 năm nhưng quãng thời gian này ngắt quãng khi anh chuyển sang Israel thi đấu một thời gian. Theo quy định của FIFA, Olaha vẫn cần phải thi đấu tại Việt Nam thêm mùa giải 2027 để có thể đủ điều kiện chuyển đổi Liên đoàn bóng đá quốc gia và ra sân cho đội tuyển Việt Nam.

Thời gian tới, đội tuyển Việt Nam sẽ chào đón sự xuất hiện của Đỗ Hoàng Hên (Hendrio Araujo) - người đã có quốc tịch và đủ điều kiện thi đấu từ tháng 1/2026. Ngoài ra, Nguyễn Xuân Son đang dần lấy lại phong độ sau quãng thời gian dài chấn thương.

Trong năm 2027, Đỗ Phi Long (Gustavo Santos) cũng sẵn sàng ra sân cho đội tuyển quốc gia. Trung vệ này có quốc tịch cách đây vài tháng nhưng anh cũng trở về Brazil thi đấu 8 tháng và theo quy định của FIFA, Phi Long chưa thể ra sân cho đội tuyển Việt Nam.