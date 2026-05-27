Thực hư CLB Ninh Bình trả tiền 'lót tay' 3,6 tỷ đồng cho HLV Chu Đình Nghiêm

Ngày 26/5, CLB Ninh Bình tổ chức lễ kí hợp đồng chính thức với huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Nhà cầm quân quê Thanh Hóa sẽ làm việc cho đội bóng phía Bắc trong vòng 3 năm. Ông Nghiêm nhận mức lương hơn 100 triệu đồng/tháng kèm khoản "lót tay" đáng kể.

Nhiều thông tin cho rằng con số này lên đến 1,2 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của Báo Điện tử VTC News, khoản tiền mà huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm nhận được thấp hơn nhiều so với tin đồn. Ông Nghiêm hài lòng với điều này và mục tiêu lớn nhất vẫn là thành tích trên sân cỏ, yếu tố tài chính không phải ưu tiên duy nhất.

Cũng trong ngày hôm nay, lãnh đạo CLB Ninh Bình nói lời chia tay với giám đốc kĩ thuật Vũ Tiến Thành. Ông Thành tiếp quản đội bóng sau sự ra đi của huấn luyện viên Gerard Albadalejo. Ninh Bình FC thi đấu không quá thuyết phục nhưng giữ được vị trí trong nhóm đầu bảng. Huấn luyện viên Vũ Tiến Thánh sẽ trở lại HAGL với mục tiêu giúp đội trụ hạng.

Trên trang chủ của mình, Ninh Bình FC viết: " Để hiện thực hóa các mục tiêu dài hạn, ban lãnh đạo Ninh Bình FC quyết định trao toàn quyền chuyên môn cho HLV Chu Đình Nghiêm. Ông sẽ trực tiếp quyết định chiến lược xây dựng lối chơi, lựa chọn nhân sự cũng như kế hoạch chuyển nhượng của đội bóng.

Không chỉ hướng tới mục tiêu cạnh tranh các danh hiệu, ban lãnh đạo Ninh Bình FC muốn xây dựng một đội bóng có bản sắc rõ ràng, theo đuổi lối chơi hiện đại, giàu tính cống hiến và tạo dấu ấn chuyên môn trong lòng người hâm mộ. Song song với mục tiêu thành tích, CLB cũng xác định phát triển cầu thủ Việt Nam, đặc biệt là các cầu thủ trẻ sẽ là nền tảng quan trọng trong chiến lược lâu dài. Việc lựa chọn HLV Chu Đình Nghiêm được đánh giá là mảnh ghép phù hợp với định hướng đó ".

Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm sẽ có màn ra mắt đầy cảm xúc khi đối đầu với đội bóng quê hương Thanh Hóa ở vòng 25 V.League.