Thực hư chuyện Ronaldo tặng loạt siêu xe Rolls-Royce Phantom mạ vàng cho cả đội Al Nassr sau chức vô địch

Ronaldo vừa khép lại mùa giải đáng nhớ nhất kể từ khi chuyển tới Saudi Arabia thi đấu. Ở vòng đấu cuối cùng, Al Nassr đánh bại Damac với tỷ số 4-1 để chính thức vượt qua Al Hilal và lên ngôi vô địch Saudi Pro League 2025/26.

Danh hiệu này mang ý nghĩa đặc biệt với CR7 khi giúp anh hoàn tất bộ sưu tập chức vô địch quốc gia tại 5 nền bóng đá khác nhau gồm Bồ Đào Nha, Anh, Tây Ban Nha, Italy và Saudi Arabia. Đây cũng là lần thứ 11 trong lịch sử Al Nassr vô địch giải đấu số một Saudi Arabia, với khoảng cách sít sao chỉ 2 điểm nhiều hơn Al Hilal.

Trong trận đấu quyết định, Sadio Mane và Kingsley Coman là những người mở màn cho chiến thắng trước khi Ronaldo tỏa sáng với cú đúp đẳng cấp. Ngôi sao 41 tuổi ghi một bàn từ chấm đá phạt ở phút 63 trước khi ấn định chiến thắng bằng pha dứt điểm cận thành ở phút 81. Khoảnh khắc tiếng còi mãn cuộc vang lên, Ronaldo không giấu được cảm xúc và bật khóc trên sân. Chức vô địch này được xem là cú hích lớn để anh hướng tới World Cup 2026 - giải đấu World Cup thứ 6 trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, giữa bầu không khí ăn mừng, mạng xã hội bắt đầu xuất hiện thông tin Ronaldo sẽ chi tiền mua Rolls-Royce Phantom để tặng toàn bộ đồng đội Al Nassr. Nhiều bài đăng còn khẳng định đây là “phần thưởng đặc biệt” từ CR7 sau mùa giải lịch sử.

Rộ tin đồn Ronaldo tặng siêu xe Rolls-Royce mạ vàng cho các đồng đội sau chức vô địch

Dẫu vậy, hiện không có bất kỳ nguồn tin uy tín hay thông báo chính thức nào xác nhận câu chuyện này. Cristiano Ronaldo, Al Nassr và cả Rolls-Royce đều chưa từng lên tiếng về việc tặng xe.

Nhiều khả năng đây chỉ là tin giả được tạo ra nhằm thu hút tương tác trên mạng xã hội. Trước đó, Ronaldo cũng nhiều lần trở thành tâm điểm của các tin đồn tương tự. Sau World Cup 2022, từng xuất hiện thông tin Hoàng gia Saudi Arabia tặng Rolls-Royce cho tuyển Saudi sau chiến thắng trước Argentina, nhưng sau đó cũng bị xác nhận là bịa đặt.

Trên thực tế, các cầu thủ Al Nassr gần đây có nhận xe sang BMW thông qua thỏa thuận tài trợ của Saudi Pro League với hãng xe Đức. Tuy nhiên, việc Ronaldo tự bỏ tiền mua hàng loạt Rolls-Royce Phantom - dòng xe có giá lên tới hàng triệu USD mỗi chiếc - để tặng đồng đội hiện hoàn toàn không có cơ sở xác thực.

Ronaldo vô địch đầy cảm xúc cùng Al Nassr

Tú Tú.