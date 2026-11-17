Người trong cuộc đều lên tiếng.

Làng bóng đá Brazil đang xôn xao trước thông tin tiền đạo Neymar bị đồn có cử chỉ thân mật quá mức với Virginia Fonseca – bạn gái cũ của người đàn em đồng hương Vinicius Junior tại một bữa tiệc riêng tư ở quê nhà.

Nguồn cơn của sự việc xuất phát từ tiết lộ của nhà báo Fabia Oliveira trên trang tin Metropoles. Theo đó, vụ việc được cho là diễn ra vào ngày 6/11 trong một buổi tiệc kín trước thềm chặng đua Công thức 1 (F1) tại Sao Paulo. Sự kiện này được kiểm soát an ninh nghiêm ngặt, hạn chế số lượng khách mời và cấm tuyệt đối việc sử dụng điện thoại di động.

Dẫn lời một số nhân chứng có mặt tại bữa tiệc, nguồn tin cho biết cả Neymar và Fonseca đều đã sử dụng nhiều đồ uống có cồn. Người đẹp Brazil được miêu tả là đã nhảy múa trên người ngôi sao thuộc biên chế Santos khi anh đang ngồi trên ghế sofa, trong khi Neymar cầm micro và gọi cô bằng biệt danh thân mật "Vivibora". Dù vậy, toàn bộ thông tin trên hiện vẫn chưa được kiểm chứng độc lập và ngay lập tức vấp phải sự phản ứng gay gắt từ cả hai nhân vật chính.

Cả Neymar và Virginia đều có phản ứng (Ảnh: IG)

Phía Virginia Fonseca đã nhanh chóng phát đi thông cáo báo chí, bác bỏ hoàn toàn câu chuyện và khẳng định những lời đồn thổi đang lan truyền là "hoàn toàn sai sự thật". Cô cũng bày tỏ sự bức xúc khi những suy đoán vô căn cứ về đời tư lại bị thêu dệt như sự thật hiển nhiên. Được biết, Fonseca từng có thời gian hẹn hò với tiền đạo Vinicius Junior của Real Madrid trước khi chia tay vào giữa tháng 10 vừa qua. Những ngày gần đây, cô vừa xác nhận tái hợp với nam ca sĩ Ze Felipe, người đã có với cô ba mặt con.

Về phần mình, Neymar cũng trực tiếp đăng tải thông điệp trên trang Instagram cá nhân để phủ nhận vụ việc. Chân sút 34 tuổi tỏ ra ngán ngẩm khi đời tư liên tục bị mang ra bàn tán với những thông tin sai lệch. "Thật đáng buồn khi mọi người quan tâm đến những ồn ào xoay quanh tên tuổi và danh tiếng hơn là sự thật", Neymar chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh đội ngũ đại diện của anh cũng đã ra thông cáo chính thức nhằm khép lại những đồn đoán thất thiệt này.