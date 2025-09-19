Thực hư chuyện CLB Becamex TP.HCM chậm lương, cầu thủ giả đau để trốn thi đấu

Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng CLB Becamex TP.HCM chậm trả lương cầu thủ, đồng thời có trường hợp giả vờ chấn thương để từ chối thi đấu. Trước tin đồn này, ban lãnh đạo đội bóng đã chính thức lên tiếng phủ nhận.

Theo đại diện CLB, toàn bộ thông tin về việc chậm lương hay nợ lương cầu thủ là không đúng sự thật. Becamex TP.HCM khẳng định nguyên tắc hoạt động xuyên suốt nhiều năm qua là luôn đảm bảo chế độ đãi ngộ, không để xảy ra tình trạng chậm trễ.

Về tin đồn có cầu thủ “giả đau” để trốn tránh nghĩa vụ thi đấu hoặc bất đồng với ban huấn luyện, phía đội bóng cũng phủ nhận hoàn toàn. “Các trường hợp chấn thương đều được bác sĩ kiểm tra, có hồ sơ y tế và phác đồ điều trị cụ thể. Chúng tôi luôn đặt sức khỏe cầu thủ lên hàng đầu”, CLB nhấn mạnh.

CLB Becamex TP.HCM lên tiếng không có chuyện chậm lương và lục đục nội bộ

Ngoài ra, Becamex TP.HCM cho rằng một số hiểu nhầm bắt nguồn từ những vướng mắc liên quan thủ tục xuất nhập cảnh và quy định đặc thù, dẫn đến việc một số ngoại binh chưa thể trở lại đúng hẹn, chứ không phải do mâu thuẫn hay vấn đề nội bộ. Hiện hai cầu thủ người Nigeria là Ogochukwu và Ismaila vẫn chưa hội quân vì chưa hoàn tất giấy tờ.

Mùa giải 2025/2026, Becamex TP.HCM chính thức đổi tên từ Becamex Bình Dương. Đội được dẫn dắt bởi HLV trưởng Nguyễn Anh Đức – cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam. Sau 3 vòng đấu tại V.League, đội bóng đang tạm xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng với 1 trận thắng và 2 trận thua.

Tại Cúp Quốc gia, Becamex TP.HCM gây thất vọng khi trở thành đại diện duy nhất của V.League bị loại bởi một đội hạng Nhất. Đây được xem là bước lùi so với kỳ vọng ban đầu, khiến những tin đồn tiêu cực càng lan truyền mạnh mẽ.

Dù vậy, ban lãnh đạo CLB nhấn mạnh tập thể vẫn duy trì sự đoàn kết, toàn đội đang tập trung chuẩn bị cho những trận đấu sắp tới với mục tiêu cải thiện phong độ và lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.