Thực hư bức ảnh Mbappé quỳ gối cầu hôn mỹ nhân Tây Ban Nha Ester Expósito sau World Cup

Một bức ảnh được cho là ghi lại khoảnh khắc Kylian Mbappé quỳ gối cầu hôn bạn gái Ester Expósito đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

Chỉ ít ngày sau khi World Cup 2026 khép lại, đời tư của Kylian Mbappé tiếp tục trở thành chủ đề nóng. Lần này, tâm điểm là một bức ảnh được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, trong đó tiền đạo người Pháp được cho là đang quỳ gối cầu hôn nữ diễn viên Tây Ban Nha Ester Expósito.

Hình ảnh nhanh chóng khiến cộng đồng mạng xôn xao. Nhiều tài khoản khẳng định Mbappé đã bí mật cầu hôn bạn gái tại Paris ngay sau khi trở về từ World Cup, thậm chí còn cho rằng cặp đôi sắp tổ chức hôn lễ trong thời gian tới. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, không có bất kỳ bằng chứng hay xác nhận chính thức nào cho thấy màn cầu hôn này thực sự diễn ra.

Nguồn cơn của tin đồn xuất phát từ một số bài đăng trên mạng xã hội trước khi được nhiều trang tin dẫn lại. Tuy nhiên, những thông tin đang lan truyền hiện chỉ dừng ở mức tin đồn, chưa được Mbappé, Ester hay người đại diện của hai bên xác nhận.

Bức ảnh được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo

Điều này đồng nghĩa với việc bức ảnh đang lan truyền không thể được xem là bằng chứng xác thực cho việc Mbappé đã cầu hôn bạn gái. Nhiều người hâm mộ khẳng định đây chỉ là sản phẩm do AI tạo ra nhằm đánh lừa độc giả trong môi trường MXH thật giả lẫn lộn.

Dù vậy, việc tin đồn bùng nổ không phải là không có cơ sở. Sau World Cup 2026, Mbappé và Ester Expósito liên tục bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau. Theo Vogue, sau giải đấu, cặp đôi đã cùng nghỉ dưỡng tại Miami trước khi trở về Paris. Họ còn được nhìn thấy nắm tay nhau, dùng bữa tại nhà hàng La Girafe và mua sắm trên đại lộ Avenue Montaigne. Dù chưa từng công khai xác nhận mối quan hệ, cả hai ngày càng thoải mái xuất hiện cùng nhau trước công chúng.

Mbappe và bạn gái du lịch nghỉ dưỡng gần đây (Ảnh: Madridistasfamily)

Ảnh: Madridistasfamily

Ảnh: Madridistasfamily

Trước đó, chuyện tình của Mbappé và ngôi sao series Élite đã nhiều lần trở thành tâm điểm truyền thông. Hai người từng bị bắt gặp đi nghỉ ở Ibiza, hôn nhau trên du thuyền và nhiều lần xuất hiện tại Paris. Mbappe thể hiện sự ga lăng và chiều chuộng bạn gái hết mực.

Bản thân Ester Expósito từng chia sẻ rằng cô không thích việc đời tư bị soi mói và muốn giữ chuyện tình cảm tránh xa sự chú ý của truyền thông, thay vì liên tục lên tiếng trước những tin đồn. Ít nhất ở thời điểm hiện tại, người hâm mộ có thể tin rằng Mbappé và Ester Expósito vẫn đang hạnh phúc bên nhau sau World Cup, nhưng chưa có cơ sở để khẳng định tiền đạo người Pháp đã chính thức cầu hôn mỹ nhân Tây Ban Nha.