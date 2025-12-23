Thua Việt Nam ở môn sở trường, huyền thoại Thái Lan nói 'không tin nổi'

Theo tờ Berita Harian, huyền thoại môn cầu mây Thái Lan Pornchai Kaokaew thừa nhận anh hoàn toàn bất ngờ khi đội tuyển nước này không thể góp mặt ở chung kết nội dung đồng đội nam tại SEA Games, sau khi để thua Việt Nam ở trận bán kết. Đây vốn là nội dung sở trưởng của đội chủ nhà tại đại hội.

Trong trận bán kết nội dung regu (đội 3 người) diễn ra tại Nhà thi đấu Nakhon Pathom, đội tuyển cầu mây Việt Nam tạo nên cú sốc lớn khi đánh bại Thái Lan với tỷ số 2-1 (15-13, 6-15, 15-9). Đây được xem là một trong những chiến thắng quan trọng trong lịch sử cầu mây Việt Nam.

Đội tuyển cầu mây Việt Nam bất ngờ đánh bại Thái Lan.

Pornchai Kaokaew cho biết ông ngạc nhiên khi chứng kiến đội tuyển cầu mây Thái Lan gục ngã trước Việt Nam. “Nếu thua Malaysia thì còn có thể chấp nhận, nhưng việc bị Việt Nam loại ngay từ bán kết thực sự khiến tôi rất bất ngờ”.

Từ thất bại này, Pornchai, người chính thức giải nghệ vào tháng 8 năm ngoái sau nhiều năm gặt hái vinh quang cùng đội tuyển Thái Lan, kêu gọi ban huấn luyện và những người làm công tác quản lý đội tuyển Thái Lan sớm tiến hành cải tổ toàn diện nhằm tránh nguy cơ tụt lại phía sau trên đấu trường khu vực và quốc tế.

Pornchai nhận định đây là thất bại khó chấp nhận. Theo anh, trong suốt sự nghiệp thi đấu quốc tế, bản thân chưa từng trải qua cảm giác tương tự.

“Cầu mây Thái Lan đã thay đổi rất nhiều. Trận thua này cho thấy chúng ta đang gặp vấn đề nghiêm trọng, bởi từ trước đến nay tôi chưa từng chứng kiến kịch bản thất bại nào như vậy.

“Chúng ta cần bắt đầu từ công tác đào tạo thế hệ trẻ. Phải tạo ra môi trường cạnh tranh quyết liệt hơn để tìm kiếm và chuẩn bị lớp cầu thủ kế cận cho các trụ cột hiện tại" , Pornchai chia sẻ.

Trong khi đó, dưới sự dẫn dắt của HLV Ahmad Jais Baharun, đội tuyển Malaysia đã lên ngôi vô địch sau chiến thắng thuyết phục 15-9 trước Việt Nam ở trận chung kết, qua đó mang về tấm huy chương vàng cho đoàn thể thao nước này.

Đây là lần đầu tiên kể từ SEA Games 2017 tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia mới lại giành được huy chương vàng ở nội dung đồng đội nam. Trước đó, họ cũng từng khiến Thái Lan “câm lặng” khi chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 34 năm bằng chiến thắng 2-1 ngay trên sân nhà của đối thủ.