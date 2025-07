Thua U23 Việt Nam, 22 cổ động viên Indonsia bị bắt vì quậy phá

Cảnh sát Jakarta thông báo đã bắt giữ 22 cổ động viên Indonesia vì nhiều hành động quá khích sau trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia trên sân Gelora Bung Karno. Một người bị thương nhẹ và một người khác phải nhập viện. Không chỉ phía ngoài sân mà ngay từ trong sân, rất nhiều cổ động viên có biểu hiện mất bình tĩnh, quậy phá.

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, nhóm cổ động viên Việt Nam thậm chí bị "vây hãm" trên khán đài. Lực lượng an ninh tại sân phải can thiệp để bảo vệ người hâm mộ đội khách rời sân an toàn. Nhiều cổ động viên quá khích của chủ nhà có hành vi chửi bới, gây áp lực.

CĐV Indonesia mất bình tĩnh vì đội nhà thua Việt Nam.

Các nhà chức trách Indonesia kêu gọi người dân tôn trọng tinh thần thể thao, tránh sa đà vào các hành vi bạo lực, gây rối trật tự công cộng. Theo thông tin ban đầu, một loạt hành động bạo lực đã sớm bị cảnh sát ngăn chặn.

U23 Indonesia tiến vào chung kết giải U23 Đông Nam Á 2025 sau chiến thắng trước Thái Lan ở vòng bán kết. Tuy nhiên, U23 Việt Nam thi đấu tốt hơn, phòng ngự chắc chắn và hiệu quả ở khâu tấn công. Chung cuộc, U23 Việt Nam thắng đối thủ với tỉ số 1-0 bằng pha lập công duy nhất của tiền vệ Nguyễn Công Phương.

U23 Indonesia bị chỉ trích nặng nề vì lối chơi có phần đơn điệu và ít mảng miếng tấn công rõ ràng. Đến cuối trận đấu, Robi Darwis và đồng đội chỉ còn trông chờ vào các pha ném biên từ xa. Khi "chiêu bài" này không còn bất ngờ, U23 Indonesia dĩ nhiên khó có thể ghi bàn.

HLV trưởng U23 Indonesia - ông Gerald Vaneburg nói: " Tôi nghĩ đó là trận đấu khó khăn. Chúng tôi thực sự đã có cơ hội, nhưng lại để thủng lưới từ tình huống cố định. Thành thật mà nói, tôi tin rằng các cầu thủ đã chơi hết mình. Họ đã làm việc rất chăm chỉ. Tôi tự hào về các cầu thủ.

Đúng vậy, chúng tôi đã thua. Có lúc chúng tôi thắng, đôi khi lại thua. Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho giải đấu tiếp theo ".