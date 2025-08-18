Thua tuyển Thái Lan, chủ nhà Việt Nam mất chức vô địch Giải bóng đá 7 người quốc tế

Giải bóng đá 7 người quốc tế Bia Saigon Dragon Cup 2025 đã chính thức khép lại với chức vô địch thuộc về đội tuyển bóng đá 7 người Thái Lan.

Giải Bóng đá 7 người quốc tế 2025 được tổ chức tại TP HCM, quy tụ ba đại diện gồm: đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Thái Lan và KAMPUNG RAWA FC (Malaysia).

Đội chủ nhà Việt Nam và tuyển Thái Lan đều có khởi đầu thuận lợi tại giải đấu khi có được chiến thắng trước đại diện còn lại là Kampung Rawa (Malaysia).

Trước trận đấu cuối cùng, cả Việt Nam và Thái Lan đều có cùng 3 điểm. Tuy vậy, đại diện đến từ xứ sở Chùa Vàng có lợi thế khi hơn về hiệu số và chỉ cần 1 trận hoà để chắc chắn lên ngôi vương.

Ở trận đấu mang tính chất quyết định ngôi vương chiều 17-8, tuyển bóng đá 7 người Thái Lan đã thể hiện phong độ ấn tượng khi vượt qua đội tuyển Việt Nam với tỉ số đậm 5-1.

Tuyển Việt Nam thất bại 1-5 trên sân nhà

Bàn thắng duy nhất cho Việt Nam được ghi do công của Tuấn Anh Jr, trong khi Thái Lan có màn trình diễn bùng nổ với các pha lập công của Sihanart Suttisak, Chaiyong Pearpong, Tanet Seangthong (cú đúp) và Kittikoon Pawong.

Với kết quả này, Thái Lan giành trọn 6 điểm, chính thức trở thành tân vương của giải đấu. Đội tuyển Việt Nam khép lại hành trình với vị trí á quân, còn đại diện đến từ Malaysia – KAMPUNG RAWA FC xếp hạng 3 chung cuộc.

Ông Phạm Ngọc Tuấn – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đá Việt (VietFootball) - gửi lời chúc mừng đến nhà vô địch Thái Lan, khẳng định: “Việt Nam chưa thể vô địch nhưng đây là chiến thắng chung cho tất cả chúng ta. Giải đấu đã ghi dấu ấn lớn, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả trong nước và bạn bè quốc tế”.





Thái Lan nâng cao chức vô địch tại TP HCM

Không chỉ mang đến những trận cầu hấp dẫn, Giải bóng đá 7 người quốc tế đã tiếp tục khẳng định mục tiêu của mình: lan tỏa và nâng tầm loại hình bóng đá 7 người, nét đặc sắc của bóng đá Việt Nam ra khu vực và quốc tế.

Giải đấu đã trở thành sân chơi chuyên nghiệp, nơi các cầu thủ được cọ xát, khán giả được sống trong bầu không khí bóng đá cuồng nhiệt, đồng thời góp phần quảng bá hiệu quả hình ảnh bóng đá, văn hóa và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.





Đội Việt Nam về nhì

Với những giá trị thể thao và tinh thần gắn kết, Giải bóng đá 7 người quốc tế đã khép lại trọn vẹn, mở ra kỳ vọng về những mùa giải tiếp theo sẽ tiếp tục lan tỏa niềm đam mê và nâng tầm bóng đá 7 người Việt Nam trên bản đồ khu vực và thế giới.

Đặc biệt, hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ nhân dân Cuba do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, Ban tổ chức và các thành viên đội tuyển bóng đá 7 người Việt Nam cũng đã có những đóng góp thiết thực. Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện nghĩa tình, đoàn kết của nhân dân Việt Nam với người bạn truyền thống Cuba.

