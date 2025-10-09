Thua trận nghiệt ngã, tuyển Indonesia gần như “tan mộng” World Cup

Chưa đầy một năm trước, đội tuyển Indonesia tạo nên “địa chấn” khi đánh bại Saudi Arabia ở vòng loại thứ ba World Cup 2026. Đó là trận đấu bước ngoặt giúp đội bóng xứ Vạn đảo tăng tốc và giành vé đi tiếp.

Lá thăm may rủi đưa Indonesia tái ngộ Saudi Arabia tại vòng loại thứ tư. Trong cuộc đối đầu này, đại diện Đông Nam Á gặp nhiều khó khăn. Vừa phải thi đấu trên sân khách, tuyển Indonesia lại không có được lực lượng mạnh nhất.

Nhưng bất ngờ sớm xuất hiện trên SVĐ King Abdullah Sports City, chỉ 11 phút sau khi bóng lăn, đoàn quân dưới quyền HLV Kluivert vươn lên dẫn trước. Trung vệ Al Tambakti bất cẩn để cho cầu thủ đội khách vượt lên trong một tình huống bóng sắp ra biên và ăn thẻ vàng vì lỗi kéo người.

Ngay sau đó, Al Tambakti tiếp tục mắc lỗi khi để bóng chạm tay trong vòng cấm trong pha đá phạt. Trên chấm 11m, Kevin Diks không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mở tỉ số cho Indonesia.

Bị dẫn trước, tuyển Saudi Arabia như bừng tỉnh. Đội bóng Tây Á dồn lên tấn công với sức mạnh áp đảo. Những tình huống gây sức ép nhanh chóng mang tới hiệu quả. Phút 17, các cầu thủ Saudi Arabia cướp bóng ngay trước vòng cấm đối phương, Al Shamat nhanh chân dứt điểm hiểm hóc gỡ hòa 1-1.

Các cầu thủ Indonesia (áo đỏ) gặp khó khi Saudi Arabia gia tăng sức ép

Tới phút 36, đội chủ nhà lần đầu vượt lên trong trận đấu. Hậu vệ Sayuri của Indonesia phạm lỗi kéo áo với tiền đạo Al Buraikan trong vòng cấm địa. Chính Al Buraikan đảm nhận nhiệm vụ thực hiện quả 11m và nâng tỉ số lên 2-1.

Hiệp hai tiếp tục chứng kiến thế trận lấn lướt của đội chủ nhà. Phút 62, hàng thủ Indonesia để cho Al Shamat xộc thẳng vào trung lộ và tung cú sút uy lực. Thủ môn Paes đẩy được bóng nhưng Al Buraikan lập tức ập vào đá bồi, mang về bàn thắng thứ ba cho Saudi Arabia.

Al Buraikan (trái) là người hùng của tuyển Saudi Arabia

Chiếm ưu thế lớn, tuyển Saudi Arabia phần nào tỏ ra chủ quan trong những phút cuối trận. Kịch tính xảy ra khi tuyển Indonesia được hưởng quả 11m ở phút 87. Vẫn là Kevin Diks thể hiện bản lĩnh để rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3.

Chỉ ít phút sau, cầu thủ vào sân thay người Mohamed Kanno bên phía Saudi Arabia nhận liền 2 thẻ vàng và bị truất quyền thi đấu. Với 9 phút bù giờ, tuyển Indonesia nỗ lực ép sân và thực hiện nhiều quả tạt vào vòng cấm địa. Rất tiếc, tuyển Saudi Arabia đã chơi tập trung để bảo toàn được lợi thế.

3-2 nghiêng về Saudi Arabia là kết quả cuối cùng. Đại diện Tây Á tạm xếp đầu bảng B vòng loại thứ tư với 3 điểm và hiệu số +1. Trong khi đó, tuyển Indonesia có 0 điểm và hiệu số -1.

Kết quả: Indonesia 2-3 Saudi Arabia Bàn thắng: Indonesia: Kevin Diks 11', 88' Saudi Arabia: Al Shamat 17', Al Buraikan 36', 62' Đội hình ra sân: Indonesia: Paes, Yakob, Diks, Idzes, James, Klok, Pelupessy, Jonathans, Oratmangoen, Beckham, Kambuaya. Saudi Arabia: Al-Aqidi, Boushal, Thakri, Al Tambakti, Al Harbi, Al Dawsari, Al Khaibari, Aldawsari, Aljuwayr, Al Shamat, Al Buraikan.

BXH Bảng B vòng loại thứ tư World Cup 2026

Thể thức của vòng loại thứ tư quy định mỗi bảng có 3 đội thi đấu vòng tròn 1 lượt. Đội nhất bảng giành vé đến thẳng World Cup, đội nhì bảng thi đấu trận play-off để tranh suất tham dự vòng tranh vé vớt liên lục địa.

Với tình thế hiện, giấc mơ World Cup của đội tuyển Indonesia đang bị đe dọa nghiêm trọng. Lịch thi đấu cũng không ủng hộ thầy trò HLV Kluivert. Ngay ngày 12/10 tới (giờ Việt Nam), họ phải thi đấu trận thứ hai gặp tuyển Iraq. Còn nhớ tuyển Iraq từng thắng Indonesia cả 2 lượt trận và ghi tổng cộng 7 bàn tại vòng loại thứ hai.