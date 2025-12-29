Thua sốc, tuyển Việt Nam trắng tay tại giải Đông Nam Á

Tại vòng bảng giải Futsal U16 Đông Nam Á 2025, đội tuyển futsal U16 Việt Nam đã để trượt tấm vé vào chung kết khi kém 1 điểm so với Indonesia. Đoàn quân áo đỏ không thể giữ được quyền tự quyết ở lượt trận cuối cùng và đành chấp nhận bỏ lỡ cơ hội tranh ngôi vô địch.

Xếp thứ ba vòng bảng, tuyển Việt Nam chơi trận tranh HCĐ với Myanmar. Ở vòng bảng, đoàn quân áo đỏ từng thắng đối thủ này với tỉ số 5-2. Tuy nhiên, với tính chất căng thẳng của một trận đấu tranh huy chương, mọi thứ có thể thay đổi.

Và quả thực, trận tranh hạng ba bắt đầu rất khó khăn với tuyển Việt Nam. Cầm bóng tốt, phối hợp khá nhuần nhuyễn nhưng đoàn quân áo đỏ lại thiếu chính xác trong những pha xử lý cuối cùng. Trong khi đó, tuyển Myanmar kiên trì phòng ngự và tìm kiếm cơ hội từ những tình huống phản.

Tuyển Việt Nam trắng tay tại giải Đông Nam Á

Thời cơ đến với tuyển Myanmar ở phút thứ 7. Cầu thủ Việt Nam để mất bóng ngay bên phần sân nhà. Nay Lin Phyo tận dụng tốt pha đối mặt với thủ môn Việt Nam, khéo léo dứt điểm tung lưới mang về bàn mở tỉ số.

Sau bàn thua, tuyển Việt Nam càng cố gắng đẩy cao đội hình chơi tấn công. Đoàn quân áo đỏ thậm chí đã sử dụng đến chiến thuật tấn công tổng lực power-play nhưng không mang tới hiệu quả.

Phút 25, sai lầm của tuyển Việt Nam một lần nữa phải trả giá. Tình huống mất bóng tạo ra cơ hội phản công cho tuyển Myanmar, Kaung Khant băng lên rất nhanh và dứt điểm đánh bại thủ môn Việt Nam, nâng tỉ số lên 2-0.

Trong tình thế ngặt nghèo, tuyển Việt Nam tìm được hi vọng nhờ tình huống cố định. Sau quả đá biên của đồng đội, Gia Bảo nhanh chân sút bóng ở cự li gần, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2.

Những phút còn lại, tuyển Việt Nam dứt điểm nhiều nhưng không xuyên qua được hàng thủ dày đặc của đối phương. 2-1 nghiêng về Myanmar là kết quả cuối cùng. Tuyển Myanmar giành tấm HCĐ giải Futsal U16 Đông Nam Á 2025. Trong khi đó, tuyển Việt Nam trắng tay, xếp hạng 4/5 đội và chỉ đứng trên Brunei.