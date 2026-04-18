Thua sốc Lào, HLV U17 Thái Lan lập tức từ chức: “Tôi xin lỗi người hâm mộ”

U17 Thái Lan vừa trải qua một trong những cú sốc lớn nhất tại giải U17 Đông Nam Á 2026 khi để thua ngược 2-3 trước U17 Lào ở lượt trận quyết định. Kết quả này khiến “Voi chiến trẻ” chỉ xếp thứ ba bảng B và chính thức dừng bước ngay từ vòng bảng, dù từng hai lần vươn lên dẫn trước trong trận đấu.

Thất bại cay đắng không chỉ khiến đội bóng xứ Chùa vàng lỡ hẹn với bán kết, mà còn dẫn đến biến động lớn trên băng ghế huấn luyện. Ngay sau trận đấu, HLV trưởng Sirisak Yodyardthai đã tuyên bố từ chức, khép lại hành trình ngắn ngủi của mình cùng lứa cầu thủ U17.

Phát biểu trong buổi họp báo, chiến lược gia này thẳng thắn nhận trách nhiệm và gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ:

“Trước hết, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả người hâm mộ bóng đá Thái Lan về màn trình diễn của đội tuyển U17 Thái Lan tại Giải vô địch Đông Nam Á lần này. Tôi phải thừa nhận rằng màn trình diễn không như mong đợi và tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã cổ vũ các vận động viên trẻ trong suốt giải đấu vừa qua.”

Không dừng lại ở đó, ông cũng xác nhận quyết định rời ghế HLV trưởng ngay sau khi giải đấu khép lại, đồng thời gửi lời cảm ơn tới Liên đoàn Bóng đá Thái Lan:

“Cảm ơn Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đã cho tôi cơ hội đảm nhiệm nhiệm vụ này. Giờ đây, tôi cho rằng nhiệm vụ đã kết thúc. Tôi muốn kết thúc vai trò huấn luyện viên trưởng đội tuyển U17 Thái Lan tại giải đấu này.”

Theo chia sẻ của nhà cầm quân này, ông sẽ bàn giao toàn bộ dữ liệu liên quan đến các cầu thủ trẻ thuộc chương trình tuyển chọn tài năng để liên đoàn tiếp tục theo dõi và phát triển trong tương lai:

“Sau đó, thông tin về các cầu thủ trẻ được chọn từ dự án Tìm kiếm Tài năng sẽ được chuyển đến bộ phận kỹ thuật của liên đoàn, nơi tin rằng nhiều bạn có tương lai và muốn được hỗ trợ thêm.”

Khép lại buổi họp báo, HLV Sirisak vẫn dành niềm tin cho thế hệ kế cận của bóng đá Thái Lan, đồng thời kêu gọi sự ủng hộ từ người hâm mộ:

“Cuối cùng, tôi muốn nhắn nhủ đến tất cả người hâm mộ bóng đá hãy tiếp tục ủng hộ các vận động viên trẻ. Tôi tin rằng tất cả mọi người đều vẫn còn tương lai và có thể tiếp tục phát triển. Cảm ơn."

Trên sân, U17 Thái Lan đã khởi đầu thuận lợi khi có bàn mở tỷ số từ sớm, nhưng lại không thể duy trì lợi thế. Sang hiệp hai, những sai lầm trong khâu phòng ngự khiến họ liên tiếp để thủng lưới và bị đối thủ lội ngược dòng ngoạn mục. Trận thua này nối dài chuỗi phong độ thất thường của đội, sau khi họ cũng đã thất bại trước U17 Myanmar ở lượt đấu trước đó.

Việc bị loại ngay từ vòng bảng là cú giáng mạnh vào vị thế của bóng đá trẻ Thái Lan trong khu vực, đặc biệt khi họ từng được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Trong khi đó, chiến thắng lịch sử giúp U17 Lào hiên ngang tiến vào bán kết với ngôi đầu bảng, tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất giải đấu năm nay.

Sự ra đi của HLV Sirisak vì thế không chỉ là hệ quả của một trận thua, mà còn phản ánh áp lực và kỳ vọng rất lớn đặt lên bóng đá trẻ Thái Lan. Sau cú sốc này, đội bóng xứ chùa vàng chắc chắn sẽ phải nhìn lại toàn bộ hệ thống đào tạo và định hướng phát triển nếu muốn sớm tìm lại vị thế trong khu vực.