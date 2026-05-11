Thua ngược cay đắng trước Hàn Quốc, U17 Việt Nam lỡ tấm vé sớm dự World Cup

Theo thống kê trong suốt trận đấu, U17 Hàn Quốc áp đảo về tỷ lệ kiểm soát bóng, lên tới 70% còn U17 Việt Nam chỉ là 30%. Đội bạn cũng thực hiện 12 pha dứt điểm trong đó 7 trúng đích, còn U17 Việt Nam chỉ là 5 cú dứt điểm, 2 trúng đích.

Trong những phút đầu tiên, U17 Hàn Quốc với lợi thế về thể lực và sức mạnh, đã dâng cao đội hình lên tấn công, còn U17 Việt Nam đá với đội hình khá thấp để đảm bảo sự chắc chắn bên phần sân nhà.

Mặc dù U17 Hàn Quốc liên tục gây sức ép nhưng bất ngờ lớn đã xảy ra khi chính U17 Việt Nam mới là đội vươn lên mở tỷ số ở phút 31. Từ pha tấn công nhanh, Sỹ Bách đón đường chuyền của đồng đội, thoát xuống rất nhanh rồi dứt điểm chéo góc hiểm hóc khiến thủ thành U17 Hàn Quốc dù đã bay người hết cỡ nhưng không thể cản phá.

Sau khi để U17 Việt Nam dẫn bàn, U17 Hàn Quốc tiếp tục đẩy cao đội hình, nhưng các pha lên bóng của họ lại thiếu đi sự đột biến, không đủ làm khó hàng phòng ngự của đội bóng áo đỏ.

Thời điểm đầu hiệp hai, U17 Hàn Quốc càng dâng đội hình lên cao hòng tìm kiếm bàn gỡ, nhưng các hệ thống phòng ngự của U17 Việt Nam vẫn thi đấu đầy quả cảm, tạo ra sự kín kẽ trước khung thành của thủ môn Xuân Hoà. Suốt khoảng nửa đầu hiệp đấu, chính thủ môn Xuân Hoà là gương mặt nổi bật nhất bên phía U17 Việt Nam khi anh có một số pha cản phá tương đối xuất sắc, giúp toàn đội tránh khỏi bàn thua.

Dù vậy, U17 Hàn Quốc cũng cho thấy họ là đội bóng không dễ bị đánh bại. Thời điểm cuối trận, nền tảng thể lực, thể hình của họ đã phát huy tác dụng, trong bối cảnh nhiều vị trí của U17 Việt Nam xuống sức. Đây là lý do mấu chốt khiến U17 Việt Nam liên tiếp phải chịu những bàn thua chỉ trong vòng ít phút.

Phút 84, lưới của U17 Việt Nam phải rung lên sau khi Hàn Quốc hưởng cú đá phạt trực tiếp. An Sun Hyun sút chìm đưa bóng đập đất khiến thủ thành Xuân Hoà dù đã bay người nhưng không thể cản phá.

Chỉ đúng 2 phút sau, Hàn Quốc có thêm bàn thắng để vươn lên dẫn ngược 2-1, khi hàng thủ áo đỏ chơi có phần thiếu tập trung và cầu thủ đội bạn với thể lực vượt trội đã không bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn.

Chưa dừng lại ở đó, cũng chỉ 2 phút sau (phút 88’), lưới của U17 Việt Nam lần thứ ba rung lên. An Joo Wan nhận bóng trong vòng cấm và sau một nhịp đẩy, cầu thủ U17 Hàn Quốc dứt điểm rất căng mang về bàn thắng thứ ba cho U17 Hàn Quốc.

Thậm chí đến phút 90+4, Hàn Quốc còn có thêm bàn thắng thứ 4 xuất phát từ một pha phối hợp trung lộ, Kim Ji Woo thoải mái xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm thành bàn, khi mà các hậu vệ áo đỏ đã không còn đủ thể lực để đeo bám cầu thủ đối phương.

Chung cuộc, U17 Việt Nam thua ngược với tỷ số 1-4. Đây là kết quả đáng tiếc khi các học trò của HLV Roland đã chơi rất tốt ở phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng cuối cùng lại thua ở khoảng gần 10 phút cuối.

Kết quả này khiến U17 Việt Nam bỏ lỡ cơ hội đoạt vé sớm dự World Cup. Tuy nhiên, toàn đội hiện vẫn đứng nhì bảng sau lượt trận thứ 2. Toàn đội vẫn còn nguyên quyền tự quyết ở trận cuối vòng bảng gặp UAE.

