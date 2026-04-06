Thua ngược cay đắng, đội tuyển Malaysia dễ bị loại sớm tại AFF Cup

Lượt trận mở màn vòng bảng AFF Cup Futsal 2026, đội tuyển futsal Malaysia đối đầu với Australia. Cả 2 đội đều quyết tâm giành trọn 3 điểm và tạo ra thế trận đôi công hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Malaysia là đội tận dụng tốt hơn cơ hội và vươn lên dẫn trước. Nhưng sau bàn thắng, tuyển Malaysia dần đánh mất thế chủ động. Họ để cho các cầu thủ Australia tạo sức ép mạnh mẽ và liên tục dứt điểm.

Đầu hiệp hai, đội bóng xứ chuột túi tìm được bàn gỡ hòa 1-1 nhờ sai lầm đáng trách của cầu thủ Malaysia. Tiếp đà hưng phần, tuyển Australian vươn lên dẫn trước với pha lập công của De Melo với một tình huống xoay người và dứt điểm “nhanh như điện” không cho thủ môn Malaysia cơ hội cản phá.

Đội tuyển Malaysia (áo vàng) để thua ngược trong hiệp hai

Những phút còn lại, tuyển Malaysia đẩy cao đội hình. Tuy nhiên, áp lực mà họ tạo ra không đủ lớn. Điều đặc biệt là tuyển Malaysia không áp dụng chiến thuật tấn công tổng lực power-play như các đội bị dẫn bàn thường làm. Thay vào đó, thủ môn của họ dâng cao và tham gia phối hợp tấn công.

Cách chơi của tuyển Malaysia cuối cùng không mang tới hiệu quả. Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-1 nghiêng về Australia. Nguy cơ bị loại sớm đang hiện ra trước mắt tuyển Malaysia. Bởi ở lượt trận tiếp theo, thầy trò HLV Addie Azwan phải đối mặt với đối thủ còn được đánh giá cao hơn Australia là Indonesia.

AFF Cup Futsal 2026 có 8 đội tham dự chia làm 2 bảng đấu. 2 đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền lọt vào bán kết.

Kết quả: Malaysia 1-2 Australia

Bàn thắng

Malaysia: Adam Rayyan 7'

Australia: Kyle Garner 27', De Melo 35'

Xếp hạng tạm thời bảng B AFF Cup Futsal 2026