Thua liền cả 3 trận, tuyển Thái Lan ngậm ngùi chia tay giải châu Á

Tại vòng bảng môn bóng đá bãi biển thuộc Đại hổi thể thao biển châu Á 2026, đội tuyển Thái Lan nằm cùng bảng B với 3 đối thủ Tây Á: Iran, Saudi Arabia và UAE.

Dù đã có sự chuẩn bị kỹ càng, tuyển Thái Lan vẫn gặp quá nhiều khó khăn trước những đối thủ vượt trội về nhiều mặt. Ở trận ra quân, họ để thua 4-8 trước Saudi Arabia. Tới lượt trận thứ 2, họ thua tiếp 1-13 trước Iran.

Cơ hội để tuyển Thái Lan có điểm số danh dự đến trong lượt cuối cùng khi đối thủ UAE được đánh giá là ngang tài ngang sức. Nhưng cuối cùng, đại diện Đông Nam Á vẫn để thua đáng tiếc với tỉ số sát nút 3-4.

Tuyển Thái Lan (áo vàng) sớm chia tay giải đấu

Như vậy, tuyển Thái Lan đã chia tay giải đấu ngay sau vòng bảng với thành tích toàn thua cả 3 trận và nhận tổng cộng tới 25 bàn thua. 2 đội ở bảng B giành vé vào bán kết là Iran và Saudi Arabia.