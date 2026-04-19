Thua Lào, Thái Lan gây “địa chấn ngược”: CĐV phẫn nộ, thừa nhận cú sốc lịch sử

U17 Thái Lan bước vào lượt trận cuối bảng B giải U17 Đông Nam Á 2026 với nhiệm vụ buộc phải thắng U17 Lào để giành vé đi tiếp. Mọi thứ khởi đầu thuận lợi khi họ sớm có bàn mở tỷ số ở phút 15 nhờ cú dứt điểm đẹp mắt của Viphusit. Tuy nhiên, lợi thế đó không đủ để che lấp những vấn đề cố hữu trong lối chơi của “Voi chiến trẻ”.

Sau hiệp một kiểm soát thế trận, U17 Thái Lan bất ngờ đánh mất sự chắc chắn ở hiệp hai. Phút 54, Anoulak gỡ hòa 1-1 cho Lào từ một tình huống đá phạt khiến thủ môn mắc sai lầm. Dù Kouakou giúp Thái Lan tái lập thế dẫn bàn 2-1 ở phút 66, nhưng chỉ trong ít phút sau, mọi thứ sụp đổ hoàn toàn. Sisombat ghi liền hai bàn ở các phút 72 và 77, hoàn tất màn ngược dòng không tưởng, ấn định chiến thắng 3-2 cho U17 Lào.

Thất bại này khiến U17 Thái Lan bị loại ngay từ vòng bảng, trong khi U17 Lào hiên ngang đi tiếp với ngôi đầu bảng B – một kết cục ít ai dám nghĩ tới trước giải.

Ngay sau trận đấu, làn sóng chỉ trích bùng nổ dữ dội trong cộng đồng người hâm mộ Thái Lan. Nhiều ý kiến không giấu nổi sự thất vọng: thất bại trước Myanmar đã khó chấp nhận, nhưng việc thua ngược Lào còn gây sốc hơn gấp bội. Không ít CĐV cho rằng đội bóng trẻ của họ đã chơi như “một tập thể thiếu tổ chức”, đặc biệt ở khâu phòng ngự – nơi liên tục mắc sai lầm dẫn tới bàn thua.

Một số bình luận thẳng thắn nhận định đây là kết quả “xứng đáng” khi U17 Thái Lan thi đấu thiếu tập trung và đánh mất lợi thế hai lần dẫn trước. Nhiều người thậm chí gọi đây là một trong những thất bại đáng quên nhất của bóng đá trẻ nước này trong nhiều năm trở lại đây.

Không dừng lại ở sự tức giận, một bộ phận CĐV còn đặt dấu hỏi lớn về hệ thống đào tạo trẻ. Theo họ, Thái Lan dường như vẫn giữ tư duy “ông lớn Đông Nam Á” trong khi thực tế đã thay đổi. Những thất bại liên tiếp trước Myanmar và Lào cho thấy khoảng cách trình độ không còn như trước, thậm chí đang bị thu hẹp nhanh chóng.

Ở góc nhìn rộng hơn, phản ứng từ người hâm mộ khu vực cũng cho thấy sự thay đổi cán cân. Nhiều CĐV Đông Nam Á dành lời khen cho U17 Lào với tinh thần thi đấu kiên cường, tận dụng cơ hội tốt và chiến thuật hợp lý. Trong khi đó, U17 Thái Lan bị chỉ trích vì mắc quá nhiều sai lầm, đặc biệt ở hàng thủ – nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thất bại.

Đáng chú ý, sự so sánh với U17 Việt Nam xuất hiện dày đặc trên các diễn đàn. Không ít CĐV Thái Lan thừa nhận bóng đá trẻ Việt Nam đang trở thành hình mẫu mới, với lối chơi tổ chức tốt, giàu năng lượng và ổn định hơn. Thậm chí, có ý kiến cho rằng chính Thái Lan giờ đây mới là đội phải học hỏi.

Từ vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, U17 Thái Lan đã trải qua cú rơi tự do khó tin chỉ sau ba trận đấu. Hai thất bại liên tiếp đã đẩy họ rời giải trong cay đắng, để lại nhiều câu hỏi lớn về chiến lược phát triển bóng đá trẻ.

Trong khi đó, chiến thắng của U17 Lào không chỉ mang ý nghĩa về mặt kết quả mà còn là dấu mốc cho sự tiến bộ của một nền bóng đá từng bị xem là “lót đường”. Câu chuyện tại bảng B vì thế không chỉ là cú sốc dành cho Thái Lan, mà còn là lời cảnh báo rõ ràng về sự thay đổi trật tự bóng đá trẻ khu vực Đông Nam Á.