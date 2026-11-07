Thua Hwacheon 1-3, CLB nữ TPHCM sớm dừng bước ở đấu trường châu Á

CLB nữ TPHCM hoàn tất vòng đấu bảng tại AFC Women’s Champions League 2026-2027 qua cuộc so tài với đại diện Hàn Quốc Hwacheon vào chiều 7-11. Các cô gái TPHCM đã không làm nên chuyện khi để thua chung cuộc với tỷ số 1-3.

Phan Thị Trang nỗ lực đi bóng qua hậu vệ CLB Hwacheon. Ảnh: AFC

Khá bất ngờ khi ở trận đấu này, CLB nữ TPHCM chỉ sử dụng 1 ngoại binh ở đội hình xuất phát là hậu vệ Chesna. Trong khi Church và Siddiqi cùng ngồi trên ghế dự bị. HLV Kim Chi bố trí lực lượng như trên có thể các ngoại binh này chơi chưa tốt trận đấu trước đó gặp CLB đến từ CHDCND Triều Tiên.

Thua ở hai trận trước đó, CLB nữ TPHCM nhập cuộc đầy quyết tâm khi ở vào thế không còn gì để mất. Dù đội Hwacheon có phần kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng các chân sút của CLB nữ TPHCM tạo được 1 số tình huống nguy hiểm đáng kể trước khung thành đối phương. Như ở phút 15, họ liên tiếp thực hiện 2 tình huống đá phạt góc; K’Thủa có 2 pha sút bóng nguy hiểm vào các phút 32 và 38.

Ở vào thời điểm có thế trận tốt, các cô gái TPHCM bất ngờ để lọt lưới vào phút bù giờ từ cú dứt điểm của Lee Su Bin sau khi vượt qua Hồng Nhung.

Ảnh: HCMCW FC

Đội bóng đến từ Hàn Quốc tiếp tục thể hiện sự lấn lướt về thời gian giữ bóng và liên tiếp ghi 2 bàn vào các phút 54 và 56 do công của Lee Su Bin và Tanaka. Dẫn tỷ số cách biệt, nhưng Hwacheon tiếp tục kiểm soát tốt trận đấu, không tạo nhiều khoảng trống cho CLB TPHCM áp sát gần vòng 16m50.

Về cuối trận, Hwacheon chủ động đá chậm để bảo toàn chiến thắng và thể lực. Đó là thời gian mà các cầu thủ TPHCM có cơ hội hội gây nguy hiểm cho hàng phòng ngự đối phương. Phút 88, Quỳnh Anh ghi bàn rút ngắn tỷ số 1-3, và đó cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.

Thua cả 3 trận, không có điểm nào, CLB nữ TPHCM lần đầu tiên bị loại từ vòng bảng sau 3 lần tham dự đấu trường châu Á.