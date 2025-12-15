Thua đau U22 Việt Nam, HLV Philippines buông lời cay đắng: “Tôi không nghĩ lại thua như thế”

Highlights U22 Việt Nam 2-0 U22 Philippines (Bán kết SEA Games 33)

“Tôi nghĩ mọi người đều thấy rồi. Đây là trận đấu mà đội nào thắng đều xứng đáng cả. U22 Việt Nam đã chủ động hơn, có nhiều pha bóng tấn công nhưng chúng tôi cũng nỗ lực để ngăn chặn họ. Đó là lý do khiến tôi cảm thấy tự tin, không lo lắng đội bóng của mình có thể sụp đổ trong một trận đấu bị dồn ép như thế này”, HLV Garrath McPherson của U22 Philippines chia sẻ sau trận đấu.

Ở trận bán kết 1 SEA Games 33 vào chiều nay (15/12), U22 Philippines đã tạo ra nhiều khó khăn cho U22 Việt Nam khi chủ động chọn lối chơi phòng ngự phản công. Sau rất nhiều khó khăn, phải đến phút 89 Văn Thuận mới mở được tỉ số trận đấu. Bàn thua này khiến U22 Philippines sụp đổ và phải thêm 1 lần phải vào lưới nhặt bóng ở phút 90+2.

“U22 Việt Nam có một tập thể đồng đều. Thủ môn và hàng thủ U22 Philippines đã nỗ lực giữ tập trung, hóa giải các pha tấn công của đối thủ. Thật không may khi bàn thắng của đội bạn lại đến ở phút cuối, rồi sau đó tiếp tục là một pha ghi bàn từ tình huống cố định. Tôi không nghĩ trận thua lại đến theo kịch bản như thế. Nhưng bóng đá là vậy và chúng tôi phải chấp nhận điều đó”, HLV Garrath McPherson bày tỏ.

Ông nói tiếp: “U22 Việt Nam chơi thứ bóng đá kiểm soát. Vì thế tôi dặn dò các học trò không được để cho họ có khoảng trống khi cầm bóng. Tiếc là bàn thua lại đến ở phút cuối, rồi cứ thế mọi thứ kết thúc với U22 Philippines.

Cả hai đội đều muốn vào được chung kết, đều muốn có cơ hội giành huy chương vàng. Thật tiếc chúng tôi không thể làm được điều đó. Điều quan trọng trong bóng đá là sau thất bại, bạn phải tiến lên phía trước và tiếp tục chuẩn bị cho tương lai”.

Chiến lược gia này kết lại: “Với U22 Philippines, tôi đã có đủ thời gian để làm việc với các cầu thủ, tạo nên mối liên kết tốt giữa các cá nhân, qua đó tạo nên một tập thể gắn kết.

Trận thua này có thể khiến họ buồn bã, thất vọng vào thời điểm này, nhưng tôi tin trong tương lai những cầu thủ trẻ này sẽ còn tiến xa hơn nữa. Ngày mai mặt trời lại mọc và mọi thứ sẽ lại tiếp tục”.

