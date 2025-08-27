Thua đau trước Thái Lan, tuyển Việt Nam tan mộng tranh chức vô địch giải Đông Nam Á

Tuyển U16 nữ Việt Nam đã gặp phải vô vàn khó khăn khi đối đầu Thái Lan ở bán kết giải U16 nữ Đông Nam Á.

Với ưu thế về tốc độ và kỹ thuật cá nhân, các cầu thủ trẻ Thái Lan là đội chủ động dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong khi đó, U16 nữ Việt Nam chọn chiến thuật phòng ngự phản công.

U16 Thái Lan giành lợi thế dẫn bàn cực sớm khi họ vượt lên dẫn trước khi trận đấu mới trôi sang phút thứ 6. Sau một tình huống tấn công khá đơn giản, Natthida Thiraphlika đã xuất hiện đúng lúc để đá bồi tung lưới U16 nữ Việt Nam.

U16 nữ Thái Lan dẫn bàn từ rất sớm.

Bàn thắng sớm giúp U16 Thái Lan chiếm thế chủ động trên sân. Sự linh hoạt ở hàng tiền vệ giúp đội bạn kiểm soát bóng tốt hơn. Lối đá pressing của Thái Lan cũng khiến U16 nữ Việt Nam gặp khó trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

Thế nhưng, bất ngờ đã xảy ra khi U16 Việt Nam lại có bàn gỡ đầy măn mắn ở phút 15. Từ một pha tạt bóng của cầu thủ Việt Nam, hậu vệ Suracha của Thái Lan lóng ngóng đánh đầu phản lưới nhà, đưa trận bán kết trở về vạch xuất phát.

U16 nữ Việt Nam có bàn gỡ may mắn.

Bàn gỡ của U16 Việt Nam giúp trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. Khoảng giữa hiệp 1, U16 nữ Việt Nam tạo ra thế trận ngang ngửa, ăn miếng trả miếng với đối thủ. Tuy nhiên, vào những thời điểm quan trọng, hàng phòng ngự áo đỏ lại liên tục mắc lỗi dẫn tới việc phải chịu 2 bàn thua liên tiếp trước khi hiệp 1 khép lại.

Phút 42, Thái Lan tổ chức một pha tấn công khá đơn giản nhưng lại rất hiệu quả. Tiền vệ áo xanh chuyền dài từ giữa sân, và số 7 Phirunphan Laongta dùng tốc độ băng xuống, phá bẫy việt vị rồi sút bóng quyết đoán nâng tỷ số lên 2-1.

Đến phút 45+2, hàng thủ U16 nữ Việt Nam hoàn toàn bó tay trước khả năng phòng ngự của Thái Lan. Charlotte Vallari đã dễ dàng nâng tỷ số lên 3-1 cho U16 Thái Lan.

Cách biệt 2 bàn khiến U16 nữ Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong hiệp hai. Toàn đội buộc phải dâng lên tấn công với hy vọng tạo nên cuộc lội ngược dòng. Bên kia chiến tuyến, các cầu thủ trẻ Thái Lan chủ động giảm nhịp độ trận đấu, đảm bảo sự chắc chắn bên phần sân nhà.

U16 nữ Việt Nam gặp quá nhiều khó khăn trước Thái Lan.

U16 nữ Việt Nam cũng tạo ra vài cơ hội, nhưng Minh Anh cùng các đồng đội lại không tận dụng thành công. Thời điểm cuối trận, nền tảng thể lực tốt hơn giúp Thái Lan vẫn nắm hoàn toàn thế chủ động còn U16 nữ Việt Nam trong thế đuối sức lại hoàn toàn bế tắc, gặp khó trong việc tìm bàn rút ngắn cách biệt.

Thái Lan bảo toàn chiến thắng 3-1. Kết quả này giúp đội bóng trẻ xứ Chùa Vàng tiến vào chung kết theo cách đầy thuyết phục. Trong khi đó, U16 Việt Nam chỉ còn cơ hội tranh hạng Ba với đội thua ở cặp bán kết 2 giữa chủ nhà Indonesia gặp Australia.

Tỷ số chung cuộc: U16 nữ Việt Nam 1-3 Thái Lan

Đội hình xuất phát:

U16 nữ Việt Nam: Trần Thị Cẩm My, Nguyễn Thị Linh Chi, Hoàng Thị Giang, Trần Thị An, Lê Thị Hồng Thái, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Phan Thị Thu Phương, Nguyễn Thị Minh Anh, Nguyễn Dương Phương Nghi, Diệp Xuân Trang, Đỗ Thị Hà Vi

U16 nữ Thái Lan: 1 Pimphakan Uong (GK), 2 Arisa Tantasakul, 4 Boonyaporn Sani, 5 Wiyan Dinner, 6 Suracha Ruenwut, 7 Peeranphan La-ongta (C), 13 Kawinphida Kikuntod, 14 Charlotte Vallari, 15 Wiruncha Worraya, 17 Atchinya Muangko, 22 Natpachita Siripholki