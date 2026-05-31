Thua đau PSG trên chấm luân lưu, Arsenal bị chế giễu thậm tệ, "xát muối vào vết thương"

Giấc mơ lần đầu tiên chạm tay vào chiếc cúp Champions League của Arsenal một lần nữa lại tan thành mây khói theo cách nghiệt ngã nhất. Trong trận chung kết căng thẳng tại Budapest rạng sáng 31/5, đoàn quân của HLV Mikel Arteta đã phải ngậm ngùi nhìn Paris Saint-Germain bảo vệ thành công ngôi vương châu Âu sau loạt sút luân lưu cân não. Đau đớn hơn cho "Pháo thủ", ngay khi giọt nước mắt của các cầu thủ còn chưa ráo, các thế lực kình địch tại London đã lập tức mở hội chế giễu không thương tiếc trên khắp các phương tiện truyền thông.

Arsenal khởi đầu trận chung kết như mơ khi Kai Havertz làm rung mành lưới PSG ngay từ phút thứ 5, thắp lên hy vọng mãnh liệt cho hàng triệu cổ động viên nhà. Thế nhưng, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch đã lên tiếng đúng lúc. Sang hiệp hai, bước ngoặt xảy ra khi Cristhian Mosquera phạm lỗi với Khvicha Kvaratskhelia trong vòng cấm, tạo điều kiện cho Ousmane Dembélé gỡ hòa 1-1 trên chấm phạt đền.

Bất phân thắng bại sau cả hai hiệp phụ, hai đội bước vào loạt đấu súng định mệnh. Kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm khi Eberechi Eze sút hỏng trước, nhưng thủ thành David Raya đã kịp sửa sai cho đồng đội bằng pha cản phá xuất sắc cú đá của Nuno Mendes. Tuy nhiên, ở lượt sút thứ năm mang tính quyết định, trung vệ Gabriel đã đánh mất sự bình tĩnh khi dứt điểm vọt xà ngang, giúp đại diện nước Pháp giành chức vô địch với tỷ số luân lưu 3-4.

Arsenal thất bại trước PSG

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, mạng xã hội đã bùng nổ với làn sóng châm biếm nhắm vào Arsenal. Các cổ động viên trung lập và kình địch được dịp tràn vào chế giễu "Pháo thủ" vì thành tích trắng tay tại đấu trường châu Âu suốt lịch sử CLB, gợi lại nỗi đau của trận chung kết năm 2006.

Đáng chú ý nhất, câu lạc bộ hàng xóm Chelsea đã không bỏ lỡ cơ hội "xát muối" vào nỗi đau của người đồng hương. Chỉ vài phút sau khi Arsenal thất bại, trang mạng xã hội chính thức của The Blues đã đăng tải bài viết quảng bá tour tham quan sân vận động Stamford Bridge, kèm theo hình ảnh chiếc cúp Champions League danh giá cùng dòng trạng thái đầy tính khiêu khích: "Hãy đến và ghé thăm Ngôi nhà của những Danh hiệu tại London".

Sau đó là Erling Haaland, người thường xuyên là nỗi ám ảnh của Arsenal đã đăng một bức ảnh cười vui vẻ trên trang cá nhân. Điều này được báo chí quốc tế cho rằng nhắm vào thất bại của Arsenal. Haaland đã có một số lần va chạm với Gabriel trong những năm gần đây, và từng ném bóng vào đầu hậu vệ này trong một trận đấu giữa hai đội vào năm 2024. Năm nay, trong trận Man City thắng Arsenal 2-1 hồi tháng 4/2026, hai cầu thủ đã xô xát và Gabriel suýt nhận thẻ đỏ.

Trong số đó, Richarlison, tiền đạo thuộc biên chế Tottenham Hotspur đã không giấu nổi sự hả hê trước thất bại của đối thủ không đội trời chung cùng thành phố. Chân sút người Brazil đã đăng tải lên story Instagram cá nhân một đoạn video ngắn ghi lại cảnh một đứa trẻ đang cười lớn (nhưng biểu cảm mếu máo trông như sắp khóc), một động thái được cho là đang nhại lại cảm xúc vừa đau đớn vừa ngơ ngác của các cầu thủ và cổ động viên Arsenal.

Động thái này như một đòn giáng mạnh vào lòng tự trọng của Arsenal, đội bóng dù có một mùa giải quốc nội xuất sắc nhưng vẫn phải mang danh "kẻ học việc" ở đấu trường đỉnh cao châu Âu.