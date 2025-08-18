Thua đau Arsenal, HLV Man Utd "kêu oan", nổi giận với phóng viên vì bị hỏi xoáy

Huấn luyện viên Ruben Amorim của Manchester United (MU) đã đưa ra những phát biểu mạnh mẽ sau trận thua 0-1 trước Arsenal trong ngày ra quân của Ngoại hạng Anh 2025/26. Dù đội nhà không thể giành điểm tại Old Trafford, ông tin rằng MU xứng đáng nhận được một kết quả tốt hơn.

"Mặc dù chúng tôi thi đấu không tệ, nhưng những sai sót nhỏ đã dẫn đến thất bại," Amorim phát biểu. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Riccardo Calafiori ở phút 13, sau một sai lầm đáng tiếc từ thủ thành Bayindir.

Amorim nhận định: "Chúng tôi là đội chơi tốt hơn nhưng cuối cùng vẫn phải nhận thất bại. MU cần cải thiện những điểm chưa phù hợp. Quả thực, chúng tôi cần phòng ngự tốt hơn trong các tình huống cố định, nhưng cũng có nhiều khía cạnh tích cực mà đội đã thể hiện hôm nay.

Có rất nhiều điều chúng tôi cần phải nâng cấp thật nhanh trong thời gian tới mà không cần xem lại trận đấu. Tôi thực sự tự hào về các cầu thủ của mình trong ngày hôm nay. Chúng tôi đã chơi quyết liệt và dũng cảm hơn. Nhưng đôi khi không phải lúc nào bạn cũng được như ý. Bryan Mbeumo và Cunha đã giúp ích rất nhiều. Chúng tôi sẽ tiếp tục bám sát kế hoạch của mình, điều đó sẽ giúp ích cho chúng tôi trong tương lai".

Man Utd thua 0-1 trước Arsenal vì sai lầm của thủ môn.

Một chi tiết đáng lưu ý là khi được hỏi, liệu có tính thay thủ môn Bayindir bằng Tom Heaton sau sai lầm trước Arsenal, HLV Amorim đã đáp trả gay gắt:

"Vì sao? Altay để thua một bàn như vậy thì ở đâu? Nếu có VAR thì đó phải là một pha phạm lỗi. Cậu ấy không thể vừa dùng tay bắt bóng vừa chống lại việc bị xô đẩy. Nếu điều đó được cho phép, chúng tôi cũng sẽ làm tương tự. Altay chọn bắt bóng nên cậu ấy không thể tự bảo vệ mình trong tình huống đó.”

Đội trưởng Bruno Fernandes cũng đồng tình với nhận xét của ông thầy về trận đấu: "MU đã thay đổi rất nhiều. Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Tuy nhiên, điều đó không khuất phục được tinh thần của chúng tôi - người hâm mộ đã thể hiện sự ủng hộ to lớn, chứng tỏ rằng họ tin tưởng vào tương lai của đội."

Trận thua này khiến MU chưa có điểm nào vào mùa giải mới, trong khi Arsenal đã có 3 điểm đầu tiên. Sắp tới, MU sẽ cố gắng tìm kiếm điểm số đầu tiên khi đối đầu với Fulham tại Craven Cottage vào Chủ nhật tới.

Nhìn nhận tổng thể, dù kết quả không như ý, nhưng MU vẫn có những tín hiệu tích cực từ lối chơi và sự hỗ trợ của người hâm mộ.