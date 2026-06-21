Thua đậm Nhật Bản, cựu HLV Nam Định yêu cầu đội tuyển Tunisia 'cứu vãn danh dự'

HLV Herve Renard kêu gọi các cầu thủ Tunisia thi đấu vì niềm tự hào và danh dự sau khi họ bị loại ở World Cup 2026.

Sau trận thua 1-5 trước Thụy Điển ở World Cup 2026, đội tuyển Tunisia nhận thêm thất bại 0-4 trước Nhật Bản vào trưa nay (21/6, giờ Việt Nam) ở lượt trận thứ 2 vòng bảng. Với 2 trận thua đạm, đội tuyển Tunisia chính thức bị loại sớm. Đại diện của châu Phi còn trận gặp đội tuyển Hà Lan ở lượt cuối vòng bảng vào ngày 26/6 (6h) nhưng bây giờ, đó chỉ còn là trận đấu thủ tục.

Cựu HLV Nam Định, Herve Renard (57 tuổi) được bổ nhiệm thay Sabri Lamouchi để dẫn dắt đội tuyển Tunisia sau trận thua Thụy Điển. Tuy nhiên với khoảng thời gian ít ỏi, ông Herve Renard không thể làm nên chuyện. “Chúng tôi không thể hài lòng với một kết quả như thế này ”, ông Herve Renard phát biểu sau trận đấu.

HLV Herve Renard từng kêu gọi một “tinh thần trả thù” khi ông đến Mexico làm việc với các cầu thủ Tunisia. Tuy nhiên, không có bất cứ điều gì như vậy xảy ra. Tinh thần của các cầu thủ không được cải thiện trong trận đấu với Nhật Bản.

HLV Herve Renard thừa nhận khoảng cách trình độ giữa ĐT Nhật Bản và ĐT Tunisia - Ảnh: Reuters

“Chúng tôi hy vọng có một phản ứng mạnh mẽ hơn và đáng tiếc là tỷ số của trận thứ hai này rất nặng nề, nhưng nó phản ánh sự chênh lệch giữa hai đội”, tân HLV đội tuyển Tunisia thừa nhận sau trận ra mắt của mình.

“Có quá nhiều thiếu sót trong phòng ngự, chúng tôi quá thiếu quyết liệt trong các pha tranh chấp để hy vọng bất cứ điều gì”, HLV Herve Renard than phiền. “Điểm sáng của đội tuyển Tunisia là ở 15 đến 20 phút đầu của hiệp hai, nhưng thế là không đủ. Trong hiệp một, toàn đội hoàn toàn bất lực trong việc triển khai bóng lên phía trên”, cựu HLV Nam Định phân tích.

Ông Renard kêu gọi các học trò xốc lại tinh thần để thi đấu ở trận gặp đội tuyển Hà Lan, trận cuối cùng của họ ở World Cup 2026. "Ngay cả khi đã bị loại, chúng tôi vẫn còn trận đấu thứ ba và đó là một trận đấu tại World Cup. Chúng tôi đang đại diện cho cả một quốc gia, vì vậy việc chuẩn bị kỹ lưỡng là vô cùng quan trọng. Hơn nữa, đối thủ lại là đội tuyển Hà Lan. Chúng tôi phải nhận trách nhiệm và giữ sự chuyên nghiệp đến cùng. Chúng tôi ở đây để cứu vãn danh dự", HLV người Pháp tuyên bố.

“Tôi đến để dẫn dắt hai trận cuối, và có thể nhiều hơn nếu chúng tôi đủ điều kiện vào vòng 1/8 World Cup. Hiện tại không phải lúc để bàn về bất cứ điều gì. Chúng tôi phải giữ sự tập trung cho trận thứ ba. Sau hai thất bại nặng nề, điều đó không bao giờ dễ dàng, nhưng chúng tôi phải thể hiện sao cho đúng tầm với một giải đấu như World Cup”, HLV Herve Renard quả quyết.

Đối với người hâm mộ Việt Nam, Herve Renard là gương mặt không quá xa lạ. Trước khi tạo dựng danh tiếng ở các đội tuyển quốc gia, ông từng có thời gian làm việc tại V.League khi dẫn dắt Nam Định năm 2004. Dù dấu ấn chuyên môn khi đó không quá đậm nét, quãng thời gian này vẫn là một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của chiến lược gia người Pháp.