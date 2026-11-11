Thua đậm 0-3, tuyển Campuchia 99% bị loại sớm ở giải châu Á

Lượt trận thứ hai vòng loại U17 châu Á 2027, đội tuyển U17 Campuchia chạm trán U17 Afghanistan. Đội bóng xứ Angkor dù rất nỗ lực nhưng đã phải nhận thất bại với tỉ số 0-3. Như vậy, sau 2 lượt trận, U17 Campuchia xếp cuối bảng A với 0 điểm và hiệu số -4.
Với thành tích này, U17 Campuchia gần như chắc chắn bị loại. Đội bóng xứ Angkor hiện kém đội đầu bảng là U17 Afghanistan tới 6 điểm trong khi theo quy định mỗi bảng chỉ có 1 tấm vé dành cho đội đầu bảng. 2 trận còn lại của vòng loại, U17 Campuchia sẽ gặp Indonesia và Myanmar.
Bảng A vòng loại U17 châu Á 2027 có tới 4 đại diện khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, U17 Afghanistan - đội bóng đến từ Trung Á - lại đang dẫn đầu bảng và chiếm ưu thế trong cuộc đua tới tấm vé lọt vào VCK.