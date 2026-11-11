Thua đậm 0-3, tuyển Campuchia 99% bị loại sớm ở giải châu Á

Tuyển Campuchia đã nhận thêm thất bại.

Lượt trận thứ hai vòng loại U17 châu Á 2027, đội tuyển U17 Campuchia chạm trán U17 Afghanistan. Đội bóng xứ Angkor dù rất nỗ lực nhưng đã phải nhận thất bại với tỉ số 0-3. Như vậy, sau 2 lượt trận, U17 Campuchia xếp cuối bảng A với 0 điểm và hiệu số -4.

U17 Campuchia thua đậm trước U17 Afghanistan

Với thành tích này, U17 Campuchia gần như chắc chắn bị loại. Đội bóng xứ Angkor hiện kém đội đầu bảng là U17 Afghanistan tới 6 điểm trong khi theo quy định mỗi bảng chỉ có 1 tấm vé dành cho đội đầu bảng. 2 trận còn lại của vòng loại, U17 Campuchia sẽ gặp Indonesia và Myanmar.

Bảng A vòng loại U17 châu Á 2027 có tới 4 đại diện khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, U17 Afghanistan - đội bóng đến từ Trung Á - lại đang dẫn đầu bảng và chiếm ưu thế trong cuộc đua tới tấm vé lọt vào VCK.