Thua cay đắng Thái Lan, tuyển Việt Nam ngậm ngùi nhìn giấc mơ World Cup trễ hẹn 8 năm như thế nào?

Có những thất bại không chỉ ảnh hưởng tới một trận đấu, một giải đấu, mà hệ lụy còn kéo dài sang cả giải đấu sau đó, khiến giấc mơ trở nên xa hơn khỏi tầm tay. Với bóng đá nữ Việt Nam, trận thua Thái Lan trên sân Thống Nhất năm 2014 chính là khoảnh khắc như thế.

Tuyển nữ Việt Nam từng ở rất gần tấm vé dự World Cup 2015.

Đó là trận play-off tranh vé dự World Cup 2015, thuộc khuôn khổ Asian Cup nữ 2014. Năm ấy, mọi yếu tố thuận lợi dường như đều đứng về phía đội quân của HLV Trần Vân Phát. Đầu tiên, giải đấu được tổ chức tại Việt Nam. Tiếp đó, tuyển nữ Triều Tiên - một thế lực hàng đầu châu Á - bị FIFA cấm dự World Cup 2015 do bê bối doping từ kỳ World Cup 2011. Điều đó đồng nghĩa với việc cuộc đua giành 5 suất của châu Á bỗng dễ thở hơn rất nhiều với các đội nằm ngoài tốp đầu như Việt Nam, Thái Lan, Myanmar và Jordan.

Kết thúc vòng bảng, Việt Nam và Thái Lan xếp thứ 3 hai bảng A và B, bước vào trận play-off giành suất thứ 5. Nhưng rồi ngay trên sân nhà Thống Nhất, tuyển nữ Việt Nam thua Thái Lan 1-2, cay đắng nhìn đối thủ đoạt vé đi World Cup 2015.

Đây là trận đấu mà tiền đạo Kanjana Sung-Ngoen đã tận dụng triệt để những sai lầm của hàng thủ tuyển nữ Việt Nam để ghi 2 bàn thắng ở phút 48 và 65. Mãi tới phút 86, Tuyết Dung mới gỡ lại được 1 bàn cho đội chủ nhà. Tuyển nữ Việt Nam sau đó nỗ lực tràn lên tấn công nhưng chỉ tạo được 1 tình huống nguy hiểm với cú dứt điểm đưa bóng đi sạt cột dọc ở cuối trận của Vũ Thị Nhung.

Trong buổi họp báo sau trận, HLV người Trung Quốc - Trần Vân Phát không hài lòng với các cầu thủ của tuyển nữ Việt Nam. Ông cho rằng họ đã không thể hiện được những gì đã có, đặc biệt là ở khâu phòng ngự.

Kết thúc Asian Cup 2014, HLV Trần Vân Phát cũng xin từ chức, khép lại hành trình 8 năm dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam. Tuy nhiên hệ lụy của trận thua Thái Lan chưa dừng lại ở đó.

Trong 2 năm liên tiếp, tuyển nữ Việt Nam cùng thua 1-2 trước Thái Lan ở trận chung kết SEA Games 2013 và tranh hạng 5 Asian Cup 2014.

Đến Asian Cup nữ 2018, các đội được phân hạt giống theo thành tích tại giải đấu năm 2014, riêng chủ nhà Jordan được vào nhóm hạt giống số 1.

Hệ quả là Thái Lan được vào nhóm 3, rơi vào bảng A dễ thở gặp Jordan, Trung Quốc và Philippines. Đội bóng này không gặp mấy khó khăn để giành ngôi nhì bảng, qua đó thêm một lần nữa giành vé dự World Cup. Cũng ở bảng đấu này, tuyển nữ Philippines xếp thứ 3, được quyền chơi trận play-off tranh tấm vé thứ 5 tới World Cup 2019 (cuối cùng thua Hàn Quốc 0-5).

Trong khi đó, tuyển Việt Nam rơi vào nhóm hạt giống số 4, phải nằm cùng bảng B với Nhật Bản, Australia và Hàn Quốc. Trước những đối thủ quá mạnh, Tuyết Dung và đồng đội đã không thể tạo nên bất ngờ. Đội quân của HLV Mai Đức Chung thua cả 3 trận, thủng lưới 16 lần, không ghi được bàn nào.

Phải tới năm 2022, khi Asian Cup nữ được mở rộng từ 8 lên thành 12 đội, đồng thời AFC dùng bảng xếp hạng FIFA để xếp hạng hạt giống, bóng đá nữ Việt Nam mới có một bảng đấu dễ thở hơn. Và sau đó, kỳ tích được viết nên sau 8 năm chờ đợi, với tấm vé tới World Cup 2023 đầy ngọt ngào cho thầy trò HLV Mai Đức Chung.